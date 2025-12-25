Nie żyje legenda. Był absolutnym rekordzistą

W wieku 78 lat zmarł legendarny japoński golfista Masashi Ozaki. Jeden z najlepszych zawodników w historii kraju chorował na raka jelita grubego.

Zbliżenie na płomień świecy w małym, ciemnym naczyniu, stojącym na ziemi pokrytej mchem.
Płomień pamięci dla wybitnego golfisty Masahiro Ozakiego

Ozaki był najbardziej utytułowanym japońskim golfistą i człowiekiem, który odpowiada za rozpowszechnienie tego sportu w Kraju Kwitnącej Wiśni. Podczas swojej długiej kariery wygrał aż 94 turnieje z cyklu Japan Golf Tour. W 2011 roku został wprowadzony do World Golf Hall of Fame.

 

- Chociaż golf już wcześniej cieszył się popularnością w Japonii, to właśnie Ozaki wniósł do tej gry nową energię, a jego pojawienie się zapoczątkowało bezprecedensowy rozwój sportu w kraju - czytamy we wpisie World Golf Hall of Fame.

 

Ozaki miał wiele talentów. Zanim zaczął uprawiać golf, zajmował się inną dyscypliną, a mianowicie baseballem. Pierwszy turniej golfowy wygrał w 1973 roku, a ostatni 29 lat później. Ponadto z powodzeniem śpiewał. Jego piosenki w latach 80. trafiły na japońskie listy przebojów.

 

Przyczyną śmierci był rak jelita grubego, który zdiagnozowano u niego rok temu.

