Nie żyje legenda. Był absolutnym rekordzistą

Ozaki był najbardziej utytułowanym japońskim golfistą i człowiekiem, który odpowiada za rozpowszechnienie tego sportu w Kraju Kwitnącej Wiśni. Podczas swojej długiej kariery wygrał aż 94 turnieje z cyklu Japan Golf Tour. W 2011 roku został wprowadzony do World Golf Hall of Fame.

- Chociaż golf już wcześniej cieszył się popularnością w Japonii, to właśnie Ozaki wniósł do tej gry nową energię, a jego pojawienie się zapoczątkowało bezprecedensowy rozwój sportu w kraju - czytamy we wpisie World Golf Hall of Fame.

Ozaki miał wiele talentów. Zanim zaczął uprawiać golf, zajmował się inną dyscypliną, a mianowicie baseballem. Pierwszy turniej golfowy wygrał w 1973 roku, a ostatni 29 lat później. Ponadto z powodzeniem śpiewał. Jego piosenki w latach 80. trafiły na japońskie listy przebojów.

Przyczyną śmierci był rak jelita grubego, który zdiagnozowano u niego rok temu.

IM, Polsat Sport