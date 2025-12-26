Polska gwiazda może zmienić klub. Chce go 7-krotny mistrz kraju

"Trabzonspor celuje w Kacpra Kozłowskiego" - brzmi tytuł artykułu. Dziennikarze napisali, że walczący o mistrzostwo kraju zespół zamierza wzmocnić skład podczas styczniowego okna transferowego i uważnie śledzi sytuację pomocnika. "Polski gwiazdor, który może grać na pozycji 'ósemki' i 'dziesiątki', a ponadto na skrzydłach, wyróżnia się wszechstronnością" - czytamy.

Rzekomo sam piłkarz ma być otwarty na tę propozycję. Serwis olaymedia.com poinformował niedawno, że Gaziantep wycenia go na 10 mln euro. Gdyby doszło do transferu, stałby się on najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii klubu. "Ta kwota uważana jest za rozsądną, za młodą gwiazdę zarówno na rynku tureckim, jak i europejskim" - przekazano.

Kacper Kozłowski rozegrał w tym sezonie łącznie 18 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował asystę. Dzięki dobrej formie po raz pierwszy od czterech lat wystąpił w narodowych barwach - w październikowym spotkaniu z Nową Zelandią. Jego umowa z Gaziantep wygasa z końcem czerwca 2027.