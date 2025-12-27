Koszmar podczas rodzinnych wakacji. Nie żyje trener i troje jego dzieci

Do koszmarnego wypadku doszło w pobliżu wyspy Padar, położonej na wschód od Bali. Według lokalnych służb, warunki na morzu były bardzo trudne - fale sięgały nawet trzech metrów wysokości. To właśnie gwałtowna pogoda w połączeniu z awarią silnika doprowadziły do zatonięcia jednostki. Na pokładzie znajdowało się łącznie jedenaście osób, a akcję ratunkową utrudniała wzburzona woda.

Z żywiołem udało się wygrać żonie byłego piłkarza, Andrei, oraz ich najmłodszej córce. Obie zostały bezpiecznie ewakuowane i znajdują się pod opieką lekarzy.

Hiszpan był cenionym szkoleniowcem i byłym piłkarzem, który poświęcił się pracy z młodzieżą w Valencii. Hiszpański klub w oficjalnym komunikacie złożył kondolencje i zadeklarował wsparcie dla ocalałej części rodziny.

- Valencia CF wyraża głęboki żal z powodu śmierci Fernando Martina, trenera drużyny Valencia CF Femenino B, oraz trojga jego dzieci, którzy zginęli w tragicznym wypadku łodzi w Indonezji, co potwierdziły lokalne władze. W tych trudnych chwilach klub pragnie przekazać wyrazy wsparcia i kondolencje rodzinie, przyjaciołom oraz współpracownikom z Valencia CF, sekcji kobiecej oraz Akademii VCF - możemy przeczytać w oświadczeniu.

