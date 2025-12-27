Koszmar podczas rodzinnych wakacji. Nie żyje trener i troje jego dzieci

Valencia CF oficjalnie potwierdziła śmierć Fernando Martina Carrerasa, szkoleniowca rezerw kobiecej drużyny, oraz trojga jego dzieci. Do tragedii doszło podczas rodzinnych wakacji w Indonezji, gdzie w wyniku trudnych warunków pogodowych zatonęła łódź turystyczna, którą podróżowali.

Płonący knot w małym naczyniu na tle ziemi.
fot: PAP
Nie żyje Fernando Martin Carreras oraz troje jego dzieci
  • Tragiczny wypadek łodzi miał miejsce w pobliżu wyspy Padar na wschód od Bali
  • Łódź zatonęła z powodu złej pogody połączonej z awarią silnika
  • Na pokładzie znajdowało się jedenaście osób, a akcję ratunkową utrudniało wzburzone morze
  • Żona byłego piłkarza, Andrea, i ich najmłodsza córka zostały bezpiecznie ewakuowane
  • Zmarły trener, Fernando Martin, był cenionym szkoleniowcem młodzieży w Valencii
  • W wypadku zginął Fernando Martin oraz troje jego dzieci

Do koszmarnego wypadku doszło w pobliżu wyspy Padar, położonej na wschód od Bali. Według lokalnych służb, warunki na morzu były bardzo trudne - fale sięgały nawet trzech metrów wysokości. To właśnie gwałtowna pogoda w połączeniu z awarią silnika doprowadziły do zatonięcia jednostki. Na pokładzie znajdowało się łącznie jedenaście osób, a akcję ratunkową utrudniała wzburzona woda.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje znany piłkarski trener. "Straciliśmy jedną ze swoich ikonicznych postaci"

 

Z żywiołem udało się wygrać żonie byłego piłkarza, Andrei, oraz ich najmłodszej córce. Obie zostały bezpiecznie ewakuowane i znajdują się pod opieką lekarzy.

 

Hiszpan był cenionym szkoleniowcem i byłym piłkarzem, który poświęcił się pracy z młodzieżą w Valencii. Hiszpański klub w oficjalnym komunikacie złożył kondolencje i zadeklarował wsparcie dla ocalałej części rodziny.

 

- Valencia CF wyraża głęboki żal z powodu śmierci Fernando Martina, trenera drużyny Valencia CF Femenino B, oraz trojga jego dzieci, którzy zginęli w tragicznym wypadku łodzi w Indonezji, co potwierdziły lokalne władze. W tych trudnych chwilach klub pragnie przekazać wyrazy wsparcia i kondolencje rodzinie, przyjaciołom oraz współpracownikom z Valencia CF, sekcji kobiecej oraz Akademii VCF - możemy przeczytać w oświadczeniu.

ŁO, Polsat Sport
