Pierwsza porażka ekipy Joanny Wołosz w lidze! Stefano Lavarini triumfuje w hicie

Spotkanie lepiej rozpoczęły siatkarki z Conegliano. Już na początku meczu asa posłała Joanna Wołosz (0:3), a później przyjezdne jeszcze powiększyły przewagę (4:10) i utrzymywały ją w środkowej części seta. Drużyna z Mediolanu przegrywała 9:15, ale ruszyła w pogoń. W końcówce złapała kontakt po ataku Paoli Egonu (21:22), ale siatkarki Imoco Volley utrzymały przewagę. Autowy atak gospodyń ustalił wynik na 22:25.

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek gra przed Nowym Rokiem! Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Druga odsłona od początku toczyła się przy przewadze gospodyń (6:2). Drużyna z Conegliano dwukrotnie odrabiała straty (8:8, 16:16 - po asie Niki Daalderop), ale gospodynie odbudowywały przewagę. W końcówce siatkarki Vero Volley Milano kontrolowały sytuację. Miały przewagę w ofensywie i wygrały 25:19. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Paola Egonu.

Set numer trzy przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów, a wynik krążył wokół remisu (7:7, 16:16). W końcówce minimalną przewagę miała ekipa Imoco Volley; mocny atak Fatoumatty Sillah dał tej drużynie piłkę setową (23:24), ale skutecznie odpowiedziała Paola Egonu i seta rozstrzygnęła rywalizacja na przewagi. Długą i zaciętą walkę zakończyła skutecznym atakiem Egonu (31:29).

W czwartej odsłonie siatkarki z Mediolanu poszły za ciosem. Odskoczyły rywalkom na kilka punktów (10:6) i powiększyły różnicę w środkowej części seta (17:11). Nadal skutecznie w ataku grała Paola Egonu, która prowadziła ekipę Vero Volley do zwycięstwa. Atakująca wywalczyła też piłkę meczową (24:19), a dwie akcje później zamknęła mecz kiwką (25:20).

Skrót meczu Vero Volley Milano - Imoco Conegliano:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Paola Egonu (32), Khalia Lanier (14), Hena Kurtagic (12) – Milano; Gabi (18), Isabelle Haak (15), Ting Zhu (11), Marina Lubian (10) – Conegliano. Joanna Wołosz zdobyła trzy punkty (dwa ataki + jeden as).

Siatkarki Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano nie mogą ostatnich tygodni zaliczyć do udanych. W rozegranym 14 grudnia finale Klubowych Mistrzostw Świata uległy Savino Del Bene Scandicci 1:3. Teraz straciły miano ostatniej niepokonanej drużyny w lidze włoskiej. Z drużyną Vero Volley przegrały już wcześniej w tym sezonie - 2:3 w meczu o Superpuchar Włoch, który zorganizowano w październiku.

Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3:1 (22:25, 25:19, 31:29, 25:20)

Milano: Rebecca Piva, Paola Egonu, Anna Danesi, Khalia Lanier, Hena Kurtagic, Francesca Bosio – Eleonora Fersino (libero) oraz Emma Cagnin, Vita Akimova, Kamerynn Miner. Trener: Stefano Lavarini

Conegliano: Cristina Chirichella, Ting Zhu, Isabelle Haak, Joanna Wołosz, Gabi, Marina Lubian – Monica De Gennaro (libero) oraz Nika Daalderop, Fatoumatta Sillah, Merit Chinenyenwa Adigwe. Trener: Daniele Santarelli.