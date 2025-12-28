Kurek zwycięski w Japonii. Liczby nie powalają

Rozgrywki ligi japońskiej trwają w najlepsze. Minionego lata do Azji wrócił Bartosz Kurek, a konkretnie - zasilił szeregi Tokyo Great Bears. Atakujący notuje w tym sezonie znakomite liczby, jednak w niedzielnym starciu z Nagano było inaczej.

Spotkanie zakończyło się w czterech setach. Zespół Polaka prowadził już 2:0, jednak w trzeciej partii przeciwnicy przedłużyli swoje szanse i triumfowali po zaciętej rywalizacji 36:34. W czwartej odsłonie ekipa z Tokio domknęła całą potyczkę, zwyciężając 25:23.

Kurek tym razem nie błyszczał. 37-latek zdobył zaledwie cztery punkty, co jak na niego - nie jest porywającym wynikiem. Wystarczy powiedzieć, że w poprzednim starciu zgromadził aż 28 "oczek".

Tokyo Great Bears Kurka walczy o miejsce w play-offach japońskiej SV.League. Póki co, ma na swoim koncie po siedem wygranych i porażek, a a w tabeli plasuje się na piątej lokacie. Do dalszej fazy awansuje sześć drużyn.

Nagano - Tokyo Great Bears 1:3 (23:25, 20:25, 36:34, 23:25)