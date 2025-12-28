Kurek zwycięski w Japonii. Liczby nie powalają

Julian CieślakSiatkówka

Tokyo Great Bears Bartosza Kurka pokonało 3:1 Nagano w meczu ligi japońskiej, jednak sam atakujący nie zaliczy tego meczu do udanych. Zanotował bowiem niskie, jak na siebie, liczby.

Bartosz Kurek, siatkarz, mówi do mikrofonu.
fot. PAP
Bartosz Kurek

Rozgrywki ligi japońskiej trwają w najlepsze. Minionego lata do Azji wrócił Bartosz Kurek, a konkretnie - zasilił szeregi Tokyo Great Bears. Atakujący notuje w tym sezonie znakomite liczby, jednak w niedzielnym starciu z Nagano było inaczej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza porażka ekipy Joanny Wołosz w lidze! Stefano Lavarini triumfuje w hicie

 

Spotkanie zakończyło się w czterech setach. Zespół Polaka prowadził już 2:0, jednak w trzeciej partii przeciwnicy przedłużyli swoje szanse i triumfowali po zaciętej rywalizacji 36:34. W czwartej odsłonie ekipa z Tokio domknęła całą potyczkę, zwyciężając 25:23.

 

Kurek tym razem nie błyszczał. 37-latek zdobył zaledwie cztery punkty, co jak na niego - nie jest porywającym wynikiem. Wystarczy powiedzieć, że w poprzednim starciu zgromadził aż 28 "oczek".

 

Tokyo Great Bears Kurka walczy o miejsce w play-offach japońskiej SV.League. Póki co, ma na swoim koncie po siedem wygranych i porażek, a a w tabeli plasuje się na piątej lokacie. Do dalszej fazy awansuje sześć drużyn.

 

Nagano - Tokyo Great Bears 1:3 (23:25, 20:25, 36:34, 23:25)

Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ KUREKINNENAGANOSIATKÓKASIATKÓWKASVLEAGUESVLEAGUE 2025/26TOKYO GREAT BEARS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Nalepka i Maciej Kołodziejczyk po meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 