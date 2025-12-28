Wilfredo Leon w czołówce najlepszych siatkarzy na świecie! Które zajął miejsce?

Leon ma za sobą bardzo dobry rok, nie tylko jeżeli chodzi o zmagania na arenie międzynarodowej, ale również grę na krajowym podwórku. Przyjmujący był jednym z podstawowych elementów kadry Nikoli Grbicia, która w 2025 roku sięgnęła po brązowy medal mistrzostw świata i złoto Ligi Narodów.

Natomiast podczas klubowej rywalizacji Bogdanka LUK Lublin, w której występuje reprezentant Polski, pierwszy raz w historii zdobyła mistrzostwo Polski, a także sięgnęła po trofeum w Pucharze Challenge.

Nic zatem dziwnego, że Leon znalazł się wśród najlepszych siatkarzy świata według zestawienia stworzonego przez Volleyball World. Przyjmujący dzięki swoim dokonaniom w tym roku zajął piąte miejsce w ogólnoświatowym rankingu.

"Wilfredo rozświetlił międzynarodową scenę, prowadząc reprezentację Polski do zwycięstwa w Lidze Narodów, został również uhonorowany tytułem najlepszego przyjmującego turnieju. Później pomógł zdobyć brązowy medal mistrzostwa świata. Na poziomie klubowym był nie do zatrzymania: podbił PlusLigę, zdobywając nagrodę dla najlepszego zawodnika ligi" - można przeczytać.

AA, Polsat Sport