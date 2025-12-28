TCS w Oberstdorfie - 28.12. Relacja live i wyniki na żywo

Zimowe

Niedziela to pierwszy dzień rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Na Schattenbergschanze w Oberstdorfie skoczkowie walczą w kwalifikacjach do premierowego konkursu całego cyklu. Relacja live i wyniki na żywo TCS w Oberstdorfie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:30.

Skoczek narciarski w locie na nartach na tle gór.
fot. PAP/EPA
Rusza Turniej Czterech Skoczni!

Czas na pierwszy akt rywalizacji w ramach Turnieju Czterech Skoczni 2025/26. Jak co roku, zmagania rozpoczynają się w Oberstdorfie. W niedzielę skoczkowie walczą na Schattenbergschanze w kwalifikacjach.

 

Skład reprezentacji Polski na te zawody składa się z pięciu nazwisk. Znaleźli się w nim debiutant Kacper Tomasiak, trzykrotny triumfator Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Piotr Żyła oraz Maciej Kot.

 

Tytułu sprzed roku broni Daniel Tschofenig. Austriak jest ostatnio jednak w słabszej dyspozycji i nie zalicza się go do aż tak ścisłego grona faworytów.

 

W tym umieścić można natomiast lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Słoweńca Domena Prevca, trzykrotnego zwycięzcę TCS - Japończyka Ryoyu Kobayashiego, czy Niemca Philippa Raimunda.

 

Relacja live i wyniki na żywo TCS w Oberstdorfie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:30.

PŚ 2025/26PUCHAR ŚWIATAPUCHAR ŚWIATA 2025/26PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICHPUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 2025/26SKOKISKOKI NARCIARSKIETCSTCS 2025/26TURNIEJ CZTERECH SKOCZNITURNIEJ CZTERECH SKOCZNI 2025/26ZIMOWE
