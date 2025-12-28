TCS w Oberstdorfie - 28.12. Relacja live i wyniki na żywo

Czas na pierwszy akt rywalizacji w ramach Turnieju Czterech Skoczni 2025/26. Jak co roku, zmagania rozpoczynają się w Oberstdorfie. W niedzielę skoczkowie walczą na Schattenbergschanze w kwalifikacjach.

Skład reprezentacji Polski na te zawody składa się z pięciu nazwisk. Znaleźli się w nim debiutant Kacper Tomasiak, trzykrotny triumfator Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Piotr Żyła oraz Maciej Kot.

Tytułu sprzed roku broni Daniel Tschofenig. Austriak jest ostatnio jednak w słabszej dyspozycji i nie zalicza się go do aż tak ścisłego grona faworytów.

W tym umieścić można natomiast lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Słoweńca Domena Prevca, trzykrotnego zwycięzcę TCS - Japończyka Ryoyu Kobayashiego, czy Niemca Philippa Raimunda.

Relacja live i wyniki na żywo TCS w Oberstdorfie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:30.