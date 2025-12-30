Alfabet Iwanowa. Kto zaskoczył, a kto zawiódł w 2025 roku?

Jak zawsze o tej porze moje subiektywne spojrzenie wstecz, w formie tradycyjnego alfabetu.

A jak awantura

O opaskę. Napisano już o tym wszystko i wszędzie. Ja tylko dodam, że Robert Lewandowski, po powrocie do reprezentacji, już bez Michała Probierza, był w tak radosnym nastroju, jak być może nigdy wcześniej. Przypadek? Nie sądzę.

A były selekcjoner „zaszył” się tak mocno i głęboko, że – poza meczami Jagielloni, mieszka w Białymstoku – trudno było go wypatrzeć. Może po Nowym Roku dowiemy się w końcu, dokładnie i konkretnie, jaka była jego perspektywa.