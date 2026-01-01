Jaki brat, taka siostra! Wielki sukces w rodzinie Prevców

Prevc wygrała również dwie poprzednie edycje TDN. W minionej o 22,4 pkt wyprzedziła Niemkę Selinę Freitag. Na trzeciej pozycji, ze stratą 30,8 pkt, sklasyfikowano Japonkę Nozomi Maruyamę.

W Oberstdorfie najlepsza była Kanadyjka Abigail Strate, a kolejne miejsca zajęły Chinka Ping Zeng (10,5 pkt straty) i Freitag (10,9 pkt straty).

Natomiast liderką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nadal jest Maruyama, która zgromadziła 902 pkt, ale już tylko o 36 wyprzedza Prevc. Trzecia jest Norweżka Anna Odine Stroem - 588 pkt. Twardosz z dorobkiem 113 pkt plasuje się na 22. pozycji. Pola Bełtowska ma 18 pkt i jest 40.

To nie jedyny sukces w rodzinie Prevców w ten weekend. Brat Niki, Domen Prevc wygrał noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Dzięki temu bardzo zbliżył się do końcowego triumfu w tych elitarnych zawodach.

KP, PAP