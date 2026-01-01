Dominator Prevc! Tomasiak w czołówce konkursu w Ga-Pa

Zimowe

Domen Prevc wygrał noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Słoweniec wyprzedził drugiego Jana Hoerla o ponad 15 punktów. Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, uplasował się na ósmym miejscu.

Skoczek narciarski w białym kombinezonie wykonuje długi skok na tle ośnieżonych gór i miasta.
fot. PAP
Domen Prevc

Podium uzupełnił Stephan Embacher.

 

ZOBACZ TAKŻE: Najlepszy wynik od ośmiu lat! Polka w czołówce podczas Tour de Ski

 

W finale wystąpiło jeszcze dwóch Polaków. Kamil Stoch był 20., a Maciej Kot 23. Po pierwszej serii odpadł 35. Paweł Wąsek.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
SKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Życzenia noworoczne od ekipy Zimowego Magazynu Olimpijskiego

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 