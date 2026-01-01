Dominator Prevc! Tomasiak w czołówce konkursu w Ga-Pa
Domen Prevc wygrał noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Słoweniec wyprzedził drugiego Jana Hoerla o ponad 15 punktów. Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, uplasował się na ósmym miejscu.
Domen Prevc
Podium uzupełnił Stephan Embacher.
ZOBACZ TAKŻE: Najlepszy wynik od ośmiu lat! Polka w czołówce podczas Tour de Ski
W finale wystąpiło jeszcze dwóch Polaków. Kamil Stoch był 20., a Maciej Kot 23. Po pierwszej serii odpadł 35. Paweł Wąsek.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Życzenia noworoczne od ekipy Zimowego Magazynu Olimpijskiego