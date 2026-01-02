Ciocia potwierdziła! Były wicelider rankingu tenisistów wziął ślub

O tym, że Ruud zmienił stan cywilny, poinformowała w rozmowie z dziennikiem "Verdens Gang" ciocia, a zarazem menadżerka tenisisty, Tina Falster. Do ceremonii miało dojść w grudniu 2025 roku w Oslo. Co ciekawe, para zdecydowała, że wesele wyprawi w innym terminie, z dala od błysku fleszy.

Ruud i Galligani są parą już od wielu lat. Swój związek upublicznili w 2018 roku, a sześć lat później, w listopadzie 2024 roku, tenisista zaręczył się swojej wybrance.

- To było najłatwiejsze "tak" w moim życiu - napisała wówczas w mediach społecznościowych szczęśliwa Galligani.

Żona znanego tenisisty ma tytuł magistra psychologii. Studia ukończyła w 2022 roku na Uniwersytecie Południowej Danii.

Para spodziewa się również pierwszego dziecka. We wrześniu ubiegłego roku były wicelider rankingu ATP (został nim 12 września 2022 roku) zdradził, że wkrótce na świat przyjdzie ich córeczka.