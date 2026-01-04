TCS w Innsbrucku - 04.01. Relacja live i wyniki na żywo

Czas na trzeci konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni rozgrywanego w ramach tegorocznego Pucharu Świata. W sobotę na Bergisel odbyły się kwalifikacje, w których triumfował Austriak Jan Hoerl. Awans wywalczyło czterech Polaków. W konkursie głównym zaprezentują się: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Zabraknie Pawła Wąska, który pierwotnie awansował do zawodów, ale został zdyskwalifikowany za niedozwolony smar na nartach.

Konkursy w ramach TCS rozgrywane są w systemie KO. Skoczkowie rywalizują w parach, które tworzą się na podstawie wyniku osiągniętego w kwalifikacjach. Do drugiej serii zmagań awansują zwycięzcy swoich par oraz pięciu tak zwanych "szczęśliwych przegranych".

W niedzielnej rywalizacji zobaczymy parę polsko-polską. Rywalem Kacpra Tomasiak będzie Maciej Kot, co sprawia, że przynajmniej jeden z Biało-Czerwonych awansuje do drugiej serii.

Pary z udziałem Polaków prezentują się następująco:

Stoch - Ortner

Kot - Tomasiak

Kubacki - Oblak

Faworytem do triumfu jest lider Turnieju Domen Prevc, który triufmował w pierwszych dwóch konkursach. Zagrozić Słoweńcowi będzie chciał Jan Hoerl. Nie można wykluczać też dobrego występu Ryoyu Kobayashiego, Daniela Tchofeniga czy Felixa Hoffmana i Phillipa Raimunda.

W ubiegłym sezonie zwycięzcą na Bergisel okazał się Stefan Kraft. Tytułu sprzed roku broni Daniel Tschofenig.

Relacja live i wynik na żywo z niedzielnego konkursu w Innsbrucku na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:30.

JZ, Polsat Sport