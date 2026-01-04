TCS w Innsbrucku - 04.01. Relacja live i wyniki na żywo
Niedziela to czas na kolejny konkurs w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Na skoczni Bergisel w Innsbrucku skoczkowie walczą w trzecim konkursie prestiżowego cyklu. Relacja live i wyniki na żywo TCS w Innsbrucku na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:30.
Czas na trzeci konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni rozgrywanego w ramach tegorocznego Pucharu Świata. W sobotę na Bergisel odbyły się kwalifikacje, w których triumfował Austriak Jan Hoerl. Awans wywalczyło czterech Polaków. W konkursie głównym zaprezentują się: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Zabraknie Pawła Wąska, który pierwotnie awansował do zawodów, ale został zdyskwalifikowany za niedozwolony smar na nartach.
ZOBACZ TAKŻE: Czas na trzeci przystanek Turnieju Czterech Skoczni. Pary KO Polaków
Konkursy w ramach TCS rozgrywane są w systemie KO. Skoczkowie rywalizują w parach, które tworzą się na podstawie wyniku osiągniętego w kwalifikacjach. Do drugiej serii zmagań awansują zwycięzcy swoich par oraz pięciu tak zwanych "szczęśliwych przegranych".
W niedzielnej rywalizacji zobaczymy parę polsko-polską. Rywalem Kacpra Tomasiak będzie Maciej Kot, co sprawia, że przynajmniej jeden z Biało-Czerwonych awansuje do drugiej serii.
Pary z udziałem Polaków prezentują się następująco:
Stoch - Ortner
Kot - Tomasiak
Kubacki - Oblak
Faworytem do triumfu jest lider Turnieju Domen Prevc, który triufmował w pierwszych dwóch konkursach. Zagrozić Słoweńcowi będzie chciał Jan Hoerl. Nie można wykluczać też dobrego występu Ryoyu Kobayashiego, Daniela Tchofeniga czy Felixa Hoffmana i Phillipa Raimunda.
W ubiegłym sezonie zwycięzcą na Bergisel okazał się Stefan Kraft. Tytułu sprzed roku broni Daniel Tschofenig.
Relacja live i wynik na żywo z niedzielnego konkursu w Innsbrucku na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:30.Przejdź na Polsatsport.pl
W serii próbnej poprzedzającej konkurs zwyciężył lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz całego Turnieju Domen Prevc. Siódme miejsce zajął Kacper Tomasiak. Na 24. pozycji uplasował się Dawid Kubacki, 29. był Kamil Stoch, a 31. Maciej Kot.
Konkurs rozpocznie się o godzinie 13:30. Na starcie mamy czterech reprezentantów Polski. Najpierw Kamil Stoch zmierzy się w parze z Austriakiem Maximilianem Ortnerem. Następnie w polsko-polskiej parze zmierzą się Maciej Kot z Kacprem Tomasiakiem, a jako czwarty do walki ruszy Dawid Kubacki, który będzie rywalizować o awans ze Słoweńcem Rokiem Oblakiem.
Witamy i zapraszamy na relację na żywo z trzeciego konkursu 74. Turnieju Czterech Skoczni. Miejscem zmagań będzie skocznia Bergisel w austriackim Innsbrucku.