Puchar CEV: JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?
JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar to rewanżowy mecz w ramach 1/16 finału Pucharu CEV. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?
Trwa kolejna edycja siatkarskiego Pucharu CEV. Turniej jest rozgrywany w formacie play-off, gdzie drużyny rywalizują między sobą w dwumeczu. Zwycięska ekipa awansuje do następnej rundy.
Rywalem drużyny Andrzeja Kowala jest węgierski MAV Foxconn Szekesfehervar. Obie ekipy rozegrają rewanżowe spotkanie, decydujące o awansie do 1/8 finału. W pierwszym spotkaniu górą byli siatkarze Jastrzębskiego, którzy pokonali swoich rywali 3:1.
"Pomarańczowi" rozpoczęli 2026 rok od sensacyjnej porażki 0:3 ze Ślepskiem Suwałki w PlusLidze. Ich fani mają jednak nadzieję, że drużyna dowodzona przez trenera Andrzeja Kowala nie wpadła w kryzys i dopełni formalności.
JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?
Kto wygrał mecz JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar? Jaki wynik? Kiedy tylko zakończy się spotkanie, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.Przejdź na Polsatsport.pl