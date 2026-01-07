Puchar CEV: JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar to rewanżowy mecz w ramach 1/16 finału Pucharu CEV. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla walczą o awans w Pucharze CEV

Trwa kolejna edycja siatkarskiego Pucharu CEV. Turniej jest rozgrywany w formacie play-off, gdzie drużyny rywalizują między sobą w dwumeczu. Zwycięska ekipa awansuje do następnej rundy.


Rywalem drużyny Andrzeja Kowala jest węgierski MAV Foxconn Szekesfehervar. Obie ekipy rozegrają rewanżowe spotkanie, decydujące o awansie do 1/8 finału. W pierwszym spotkaniu górą byli siatkarze Jastrzębskiego, którzy pokonali swoich rywali 3:1.


"Pomarańczowi" rozpoczęli 2026 rok od sensacyjnej porażki 0:3 ze Ślepskiem Suwałki w PlusLidze. Ich fani mają jednak nadzieję, że drużyna dowodzona przez trenera Andrzeja Kowala nie wpadła w kryzys i dopełni formalności.

JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar? Jaki wynik? Kiedy tylko zakończy się spotkanie, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.

