Polski klub już zna rywala. To z nim zagra o ćwierćfinał

W 1/16 finału Pucharu Challenge częstochowianie mierzyli się z OK i-Vent Maribor. W pierwszym starciu, na wyjeździe, wygrali 3:1 i w rewanżu przed własną publicznością byli w dogodnym położeniu. Nie zmarnowali go - znów zwyciężyli 3:1, przypieczętowując awans.

W 1/8 finału Politechnika zagra z Conqueridorem Walencja. To trzecia drużyna hiszpańskiej Superligi w sezonie 2024/2025. Obecnie, po rozegraniu 11 kolejek krajowych rozgrywek, zajmuje 5. miejsce w tabeli.



W 1/16 finału CEV Challenge Cup hiszpańska ekipa rywalizowała z węgierskim Fino Kaposvár. Pierwszy mecz na Węgrzech zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:2, natomiast w rewanżu Valencia wygrała 3:0 i awansowała do kolejnej rundy.



Spotkania pomiędzy Polakami a Hiszpanami zaplanowano na 21 i 29 stycznia.