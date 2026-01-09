Rewelacja sezonu pójdzie za ciosem? Mecz PlusLigi na żywo

Trefl to obok Indykpol AZS-u Olsztyn i PGE GiEK Skry Bełchatów jedna z największych rewelacji pierwszej fazy sezonu PlusLigi. Gdańszczanie na półmetku rundy zasadniczej uplasowali się w czołowej ósemce, która umożliwia start w play-offach. Ekipa z Trójmiasta potrafiła pokonać już m.in. Asseco Resovię Rzeszów czy Aluron CMC Wartę Zawiercie.

Z kolei celem Ślepska na ten sezon jest spokojne utrzymanie się. Suwałczanie rewelacyjnie rozpoczęli 2026 rok, czego dowodem sensacyjna wygrana u siebie z Jastrzębskim Węglem, i to bez straty seta!

Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KN, Polsat Sport