Tauron Liga: PGE Budowlani Łódź - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

PGE Budowlani Łódź - Sokół & Hagric Mogilno to jeden z meczów 13. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Ekipa z Łodzi po dwunastu rozegranych meczach jest wiceliderem tabeli z bilansem dziesięciu zwycięstw i dwóch porażek. Strata do prowadzącego DevelopResu Rzeszów wynosi cztery punkty. Budowlane wkroczyły w 2026 rok jako niepokonane na krajowym podwórku od 22 listopada.

 

Sokół zajmuje dolne rejony tabeli, ale posiada bezpieczną przewagę nad ostatnim, spadkowym miejscem ze względu na fatalną dyspozycję siatkarek z Nowego Dworu Mazowieckiego. Ekipa z Mogilna uzbierała trzy zwycięstwa i poniosła dziewięć porażek i teoretycznie może jeszcze powalczyć nawet o awans do fazy play-off.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30. 

KN, Polsat Sport
