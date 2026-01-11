Hiszpanie przewidują skład Barcelony przed El Clasico. Wiemy, co z Lewandowskim

Dziennik "Sport" pisze, że w zespole Hansiego Flicka jest "wielki znak zapytania". Konkretnie chodzi o linię pomocy. Mimo wszystko dziennikarze sugerują, że biorąc pod uwagę wynik półfinałowego meczu, nie dojdzie do zmian. Ponadto uważają, że Ferran Torres, który "nadaje tempo atakom dzięki ruchowi bez piłki", po raz kolejny zastąpi w składzie Roberta Lewandowskiego.

"Mundo Deportivo" twierdzi z kolei, że Flick ma do dyspozycji cały skład, natomiast do tej pory nie zdecydował jeszcze, kto rozpocznie finałowe starcia.

Dziennikarze piszą, że powrót Lamine'a Yamal to jedna z nielicznych zmian w składzie. Dodano, że najprawdopodobniej w ataku wyjdzie trójka: Yamal, Raphinha i Ferran Torres - "chyba że Flick zdecyduje się na Lewandowskiego, który nie zagrał ani minuty w półfinale".

"Lamine, all in - gwiazdor będzie największą zmianą w wyjściowym składzie" - pisze dziennik "AS". Sądzi też, że jedynym "znakiem zapytania" jest to, kto zajmie pozycję "dziewiątki", choć faworytem jest Ferran Torres przed Lewandowskim.

"Marca" nie ma za to wątpliwości, że kapitan reprezentacji Polski wybiegnie w podstawowym składzie FC Barcelony.

Skład Barcelony według "Sportu": Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - Pedri, de Jong - Lamine Yamal, Fermin, Raphinha - Ferran Torres.

Skład Barcelony według "Mundo Deportivo": Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Pedri, Eric Garcia - Lamine Yamal, Fermin, Raphinha - Ferran Torres.

Skład Barcelony według "AS": Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - Pedri, de Jong - Lamine Yamal, Fermin, Raphinha - Ferran Torres.

Skład Barcelony według dziennika "Marca": Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Pedri, Eric Garcia - Lamine Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski.

Xabi Alonso zapewne ma więcej powodów do zastanowienia. Przede wszystkim, czy gotowy do gry będzie Kylian Mbappe, który zmagał się ostatnio z problemami zdrowotnymi. Ponadto pytanie, kto wystąpi obok Raula Asencio na środku obrony - Antonio Ruediger czy Dean Huijsen.

Finał Superpucharu Hiszpanii odbędzie się w niedzielę 11 stycznia. Początek o godz. 20.