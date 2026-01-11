Perugia liderem tabeli. Dobry mecz Kamila Semeniuka przeciwko Modenie

Premierowa partia przyniosła wyrównaną grę obu zespołów. Kilkukrotnie przewagę uzyskiwali siatkarze z Modeny (9:12, 14:16), oni też mieli pierwszą piłkę setową po ataku Vlada Davyskiby (23:24). Gospodarze doprowadzili jednak do rywalizacji na przewagi i wygrali 27:25.

Zobacz także: Puchar Polski siatkarzy 2026 - turniej finałowy. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

W drugim secie siatkarze Perugii wypracowali sobie przewagę (12:9), ale goście odwrócili wynik (13:17). W końcówce wyraźnie się rozkręcili, grali skutecznie i utrzymali punktowy dystans. W ostatniej akcji Pardo Mati zaskoczył gospodarzy zagrywką (19:25).

Siatkarze Perugii byli lepsi od rywali w trzeciej partii. Po wyrównanym początku, odskoczyli rywalom w środkowej części seta (18:14) i utrzymali przewagę do końca. Wygrali 25:21 po ataku Wassima Ben Tary. Kolejna odsłona miała podobny scenariuszy. Gospodarze wypracowali punktową zaliczkę (13:9, 16:12) i utrzymali ją do końca (25:20), wygrywając mecz za trzy punkty.

Najwięcej punktów dla Perugii wywalczyli Kamil Semeniuk i Oleg Płotnicki (po 14); dla gości - Luca Porro (19) i Paul Buchegger (16). Polski przyjmujący miał 11/23 = 48% skuteczności w ataku + 3 asy serwisowe.

Sir Susa Scai Perugia zajmuje po tej kolejce pierwsze miejsce w tabeli SuperLega. W piętnastu meczach odniosła trzynaście zwycięstw i uzbierała 38 punktów. Drużyna Kamila Semeniuka wskoczyła na fotel lidera, wykorzystując potknięcie Itas Trentino w meczu z Rana Verona (2:3).

Sir Susa Scai Perugia - Valsa Group Modena 3:1 (27:25, 19:25, 25:21, 25:20)

Perugia: Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Agustin Loser, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Roberto Russo – Massimo Colaci (libero) oraz Bryan Argilagos, Donovan Dzavoronok, Gabrijel Cvanciger, Sebastian Sole. Trener: Angelo Lorenzetti.

Modena: Giovanni Sanguinetti, Amir Tizi-Oualou, Vlad Davyskiba, Pardo Mati, Paul Buchegger, Luca Porro – Luke Perry (libero) oraz Simone Anzani. Trener: Alberto Giuliani.

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA