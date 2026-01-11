To już pewne! Wyjątkowy gość wystąpi na otwarciu igrzysk
Słynny tenor Andrea Bocelli wystąpi podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, która odbędzie się 6 lutego w Mediolanie - poinformowali organizatorzy. 67-letni artysta był też jedną z gwiazd ceremonii zamknięcia imprezy tej samej rangi w Turynie w 2006 roku.
"Jego obecność na ceremonii stanowi solidny most pomiędzy muzyką i sportem, a jego występ będzie jednym z najbardziej ikonicznych momentów tego wydarzenia, które połączy walory artystyczne z wartościami olimpijskimi" – napisano w komunikacie.
ZOBACZ TAKŻE: Co z turniejem hokeja na igrzyskach? Padły ważne słowa
Wcześniej ogłoszono także, że 6 lutego na słynnym stadionie San Siro wystąpić mają też m.in. amerykańska gwiazda pop Mariah Carey i włoska piosenkarka Laura Pausini.
Igrzyska we Włoszech potrwają do 22 lutego.Przejdź na Polsatsport.pl