To już pewne! Wyjątkowy gość wystąpi na otwarciu igrzysk

Zimowe

Słynny tenor Andrea Bocelli wystąpi podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, która odbędzie się 6 lutego w Mediolanie - poinformowali organizatorzy. 67-letni artysta był też jedną z gwiazd ceremonii zamknięcia imprezy tej samej rangi w Turynie w 2006 roku.

Andrea Bocelli w czarnym smokingu i okularach przeciwsłonecznych stoi na scenie, śpiewając do mikrofonu. W tle gra skrzypek.
fot. PAP
Andrea Bocelli wystąpi na ceremonii otwarcia igrzysk we Włoszech

"Jego obecność na ceremonii stanowi solidny most pomiędzy muzyką i sportem, a jego występ będzie jednym z najbardziej ikonicznych momentów tego wydarzenia, które połączy walory artystyczne z wartościami olimpijskimi" – napisano w komunikacie.

 

Wcześniej ogłoszono także, że 6 lutego na słynnym stadionie San Siro wystąpić mają też m.in. amerykańska gwiazda pop Mariah Carey i włoska piosenkarka Laura Pausini.

 

Igrzyska we Włoszech potrwają do 22 lutego. 

KP, PAP
