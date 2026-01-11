To już pewne! Wyjątkowy gość wystąpi na otwarciu igrzysk

"Jego obecność na ceremonii stanowi solidny most pomiędzy muzyką i sportem, a jego występ będzie jednym z najbardziej ikonicznych momentów tego wydarzenia, które połączy walory artystyczne z wartościami olimpijskimi" – napisano w komunikacie.

ZOBACZ TAKŻE: Co z turniejem hokeja na igrzyskach? Padły ważne słowa

Wcześniej ogłoszono także, że 6 lutego na słynnym stadionie San Siro wystąpić mają też m.in. amerykańska gwiazda pop Mariah Carey i włoska piosenkarka Laura Pausini.

Igrzyska we Włoszech potrwają do 22 lutego.

KP, PAP