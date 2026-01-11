6:25 w drugim secie! Siatkarki Developresu ograły rywalki w hicie Tauron Ligi

Od początku premierowej odsłony przewagę uzyskała drużyna z Rzeszowa (5:8, 8:12). Siatkarki UNI odrobiły straty w jednym ustawieniu (16:16), ale końcówka należała do Developresu. Mistrzynie Polski wygrały kilka akcji przy zagrywkach Katarzyny Wenerskiej (19:22), a później dwa ważne ataki skończyła Taylor Bannister (20:24). Gospodynie nie rezygnowały, obroniły się w trzech kolejnych akcjach, ale zepsuta zagrywka zakończyła seta (23:25).

Rzeszowianki odskoczyły rywalkom na początku drugiej partii (3:9), a później nie zwalniały tempa. Poszła nokautująca seria ośmiu wygranych akcji przy zagrywkach Laury Jansen i gospodynie przegrywały 4:17. Siatkarki Developresu pewnie grały również w końcówce, a wynik tej wyjątkowo jednostronnej części meczu na 6:25 ustaliła skutecznym atakiem Oliwia Sieradzka.

Klęska w drugim secie nie podcięła skrzydeł opolankom, które w kolejnej odsłonie toczyły wyrównaną walkę z rywalkami. Na początku uzyskały przewagę (8:6), później rzeszowianki wyrównały, a w środkowej części seta uzyskały przewagę (13:15). Siatkarki UNI nie rezygnowały, odrobiły straty (19:19), końcówka należała jednak do Developresu. Skutecznie grała Oliwia Sieradzka, która skończyła trzy akcje po dwudziestym punkcie, a mecz zakończył się blokiem rzeszowianek (22:25).

Skrót meczu UNI - DevelopRes:

Najwięcej punktów: Iga Kępa (11) - UNI; Julita Piasecka (14), Oliwia Sieradzka (11) - DevelopRes. MVP: Julita Piasecka (12/25 = 48% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok; 33% pozytywnego przyjęcia).

W drużynie z Opola nie mogły zagrać Uxue Guereca i Elan McCall. Zadebiutowała natomiast Gabriela Makarowska-Kulej, która zastąpiła kontuzjowaną amerykańską rozgrywającą Margaret Speaks. Siatkarki UNI poniosły pierwszą porażkę po serii dziewięciu zwycięstw w lidze.

UNI Opole - DevelopRes Rzeszów 0:3 (23:25, 6:25, 22:25)

UNI: Wirginia Mulka, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Iga Kępa, Katarzyna Zaroślińska-Król, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Wiktoria Paluszkiewicz, Gabriela Makarowska-Kulej. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Dominika Pierzchała, Taylor Bannister, Laura Jansen – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Karina Chmielewska, Oliwia Sieradzka, Magda Kubas. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

