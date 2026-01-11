Seria kontuzji! Kłopoty kadrowe polskiego klubu siatkarskiego

Siatkówka

Siatkarki UNI Opole przegrały trzecie spotkanie w obecnym sezonie Tauron Ligi, ulegając we własnej hali DevelopResowi Rzeszów 0:3. "Wilczyce" mają spore kłopoty kadrowe - w niedzielę z powodu urazu nie wystąpiła Uxue Guereca, Elan McCall także nie była w pełni sił i nie wyszła na boisko; zagrała Wiktoria Paluszkiewicz, ale z opatrunkiem na ręce.

Trener drużyny siatkarskiej UNI Opole przemawia do zawodniczek.
fot. PAP/Krzysztof Świderski
Trener UNI Opole Bartłomiej Dąbrowski podczas meczu ekstraklasy siatkarek z DevelopResem Rzeszów.

Drużynę z Opola można określić jako rewelację rozgrywek Tauron Ligi. Przed niedzielnym meczem doznała w tym sezonie tylko porażek w dwóch pierwszych spotkaniach - w Łodzi z ŁKS Commercecon 1:3 i w Rzeszowie z DevelopResem 0:3. Później wygrały dziewięć ligowych meczów z rzędu. W ostatnim czasie siatkarki UNI mają jednak problemy zdrowotne i drużyna nie może grać w pełnym składzie.

 

Zobacz także: Nagłe rozstanie! Klub zakończył współpracę z siatkarką reprezentacji Polski

 

23 grudnia, w pierwszym secie spotkania 1/8 finału Pucharu Polski z #VolleyWrocław, podstawowa dotąd rozgrywająca UNI Margaret Speaks nabawiła się poważnej kontuzji. Doznała urazu stawu skokowego, który wyklucza ją z gry do końca sezonu. Do piątku jedyną rozgrywająca w zespole była Wirginia Mulka, która w lutym będzie obchodzić dwudzieste urodziny. Trzy dni temu kontrakt z klubem podpisała Gabriela Makarowska-Kulej. W niedzielę w pierwszym składzie wyszła Mulka, a nowa rozgrywająca zagrała w roli rezerwowej.

 

W spotkaniu z Developresem z powodu urazu nie zagrała meksykańska przyjmująca Uxue Guereca. W kadrze meczowej znalazła się przyjmująca Elan McCall, ale także nie była w pełni sił i nie wyszła na boisko. Wiktoria Paluszkiewicz zagrała, ale z opatrunkiem na ręce.

 

– Sytuacja zdrowotna jest jaka jest. Jednak nie możemy narzekać, tylko pracować, grać. Chciałbym bardzo podziękować kibicom. To było moje marzenie, aby trybuny zapełniły się prawie do ostatniego miejsca. Przykro mi z powodu tego, jak wyglądał drugi set. Jednak pierwszy i trzeci był niezły, biorąc pod uwagę ustawienie, w jakim dziś graliśmy. Mam nadzieję, że fani dadzą nam jeszcze szansę i na następnym spotkaniu w Opolu będzie też tak okazała frekwencja – powiedział po niedzielnym spotkaniu trener opolanek Bartłomiej Dąbrowski.

 

Spotkanie w Stegu Arenie obserwowało 3 097 kibiców. W pierwszym secie opolanki dość długo prowadziły wyrównaną walkę. Było 19:19, ale potem trzy punkt zdobyła drużyna ze stolicy Podkarpacia. Przy wyniku 19:22 trener Dąbrowski poprosił o czas. Po wznowieniu gry jego podopieczne zdobyły punkt. Potem było 20:24, ale rzeszowianki nie wykorzystały aż trzech piłek setowych. Ostatecznie mistrzyniom Polski "pomogła" zepsuta zagrywka gospodyń.

 

W drugim secie kibice nie przeżyło większych emocji. Było 3:8, 4:17. Wówczas na boisko weszła druga rozgrywająca UNI Makarowska-Kulej. Rzeszowianki bez problemu wygrały tę odsłonę 25:6.

 

Trzeci set ponownie długo był wyrównany. Gdy było 22:23, wydawało się, że opolanki mogą przedłużyć spotkanie. Jednak następne dwa punkty zdobyły rzeszowianki.

 

Zobacz także

 

Następny mecz ligowy UNI Opole rozegra w sobotę 17 stycznia na wyjeździe. Rywalem będzie zamykająca tabelę Tauron Ligi drużyna EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

RM, Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTŁOMIEJ DĄBROWSKISIATKÓWKATAURON LIGAUNI OPOLE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kłopoty Bogdanki LUK Lublin. Znaleźli się na złym lotnisku

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 