Siatkarka po latach wraca do polskiego klubu! Zastąpi kontuzjowaną Amerykankę

Zawodniczka z USA nabawiła się kontuzji 23 grudnia w pierwszym secie spotkania 1/8 finału Pucharu Polski, wygranego przez zespół z Opola z #VolleyWrocław 3:1. Doznała poważnego urazu stawu skokowego, który wyklucza ją z gry do końca sezonu. W meczu z ekipą ze stolicy Dolnego Śląska kontuzjowaną siatkarkę musiała zastąpić Wirginia Mulka, który w lutym będzie obchodzić 20. urodziny. W drużynie do piątku nie było doświadczonej zawodniczki mogącej grać na pozycji rozgrywającej.

"Po latach przerwy Gabrysia wraca do klubu, z którym napisała kawał siatkarskiej historii, jak awans UNI do ekstraklasy. Cieszymy się, że znów będziesz częścią naszej siatkarskiej rodziny. Niech ten nowy rozdział będzie pełen pięknych chwil z drużyną i naszymi kibicami" - napisano w piątkowym komunikacie opolskiego klubu.

Ekipa trenera Bartłomieja Dąbrowskiego świetnie spisuje się w trwających rozgrywkach ekstraklasy. W tabeli zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 27 punktów. Do tej pory przegrał zaledwie dwa ligowe spotkania. W niedzielę w opolskiej Stegu Arenie zmierzy się liderem i obrońcą tytułu - DevelopResem Rzeszów.

