Sukces Zielińskiego. Polak w kolejnej rundzie
Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem awansowali do kolejnej rundy debla w turnieju ATP w Adelajdzie. Para z Polakiem w składzie potrzebowała do tego rozegrania tie-breaka.
Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson po zwycięstwie nad Arielem Beharem z Urugwaju i Belgiem Joranem Vliegenem 5:7, 6:2, 10-4 awansowali do drugiej rundy debla w tenisowym turnieju ATP 250 na twardych kortach w Adelajdzie.
O awans do ćwierćfinału para polsko-brytyjska powalczy z rozstawionymi z numerem szóstym Włochami Simone Bolellim i Andreą Vavassorim.
ZOBACZ TAKŻE: Awans Polki do kolejnej rundy
Zieliński to jeden z bohaterów polskiej ekipy, która w niedzielę po raz pierwszy triumfowała w turnieju United Cup. 29-letni Warszawianin, w parze z Katarzyną Kawą, wygrał wszystkie pięć meczów w mikście, w tym trzy decydujące o zwycięstwach biało-czerwonych w ćwierćfinale, półfinale i finale imprezy w Sydney.
Wynik 1. rundy debla:
Luke Johnson, Jan Zieliński (W. Brytania, Polska) - Ariel Behar, Joran Vliegen (Urugwaj, Belgia) 5:7, 6:2, 10-4.Przejdź na Polsatsport.pl