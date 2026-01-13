Sukces Zielińskiego. Polak w kolejnej rundzie

Tenis

Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem awansowali do kolejnej rundy debla w turnieju ATP w Adelajdzie. Para z Polakiem w składzie potrzebowała do tego rozegrania tie-breaka.

Tenisista Jan Zieliński serwuje podczas meczu.
fot. PAP
Jan Zieliński awansoawł do drugiej rundy debla w Adelajdzie

Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson po zwycięstwie nad Arielem Beharem z Urugwaju i Belgiem Joranem Vliegenem 5:7, 6:2, 10-4 awansowali do drugiej rundy debla w tenisowym turnieju ATP 250 na twardych kortach w Adelajdzie.

 

O awans do ćwierćfinału para polsko-brytyjska powalczy z rozstawionymi z numerem szóstym Włochami Simone Bolellim i Andreą Vavassorim.

 

ZOBACZ TAKŻE: Awans Polki do kolejnej rundy

 

Zieliński to jeden z bohaterów polskiej ekipy, która w niedzielę po raz pierwszy triumfowała w turnieju United Cup. 29-letni Warszawianin, w parze z Katarzyną Kawą, wygrał wszystkie pięć meczów w mikście, w tym trzy decydujące o zwycięstwach biało-czerwonych w ćwierćfinale, półfinale i finale imprezy w Sydney.

 

Wynik 1. rundy debla:

 

Luke Johnson, Jan Zieliński (W. Brytania, Polska) - Ariel Behar, Joran Vliegen (Urugwaj, Belgia) 5:7, 6:2, 10-4.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kawa/Zieliński - Hunter/Smith. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 