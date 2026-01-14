Liga Mistrzyń: DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC. Wynik meczu. Kto wygrał?

DevelopRes Rzeszów rywalizuje z Levallois Paris SC w ramach 4. kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Jaki był wynik meczu DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC? Kto wygrał?

Po trzech kolejkach Ligi Mistrzyń siatkarki z Rzeszowa plasują się na 1. miejscu grupy E. Rozpoczęły od zwycięstwa 3:1 nad Marica Płowdiw, a w ostatniej kolejce wygrały na wyjeździe z SSC Palmberg Schwerin 3:2. Jedyną porażkę poniosły z kolei w 2. kolejce właśnie przeciwko... Levallois.

 

Dla francuskiej ekipy była to za to jedyna zwycięska potyczka w LM. Kolejne dwa mecze przegrały. Jak będzie teraz?

Wynik meczu DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

