Po trzech kolejkach Ligi Mistrzyń siatkarki z Rzeszowa plasują się na 1. miejscu grupy E. Rozpoczęły od zwycięstwa 3:1 nad Marica Płowdiw, a w ostatniej kolejce wygrały na wyjeździe z SSC Palmberg Schwerin 3:2. Jedyną porażkę poniosły z kolei w 2. kolejce właśnie przeciwko... Levallois.

ZOBACZ TAKŻE: Problemy siatkarskiego wicemistrza kraju. Ważny zawodnik wypada na kilka miesięcy

Dla francuskiej ekipy była to za to jedyna zwycięska potyczka w LM. Kolejne dwa mecze przegrały. Jak będzie teraz?

Liga Mistrzyń: DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris SC poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

Polsat Sport