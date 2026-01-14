Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki i skróty meczów czwartej kolejki (WIDEO)

W grupie B pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji odniosły siatkarki PGE Budowlanych Łódź. Pokonały u siebie Benfikę Lizbona 3:0, rewanżując się rywalkom za porażkę w drugiej kolejce. W innym spotkaniu tej grupy Fenerbahce Medicana Stambuł pokonało Igor Gorgonzola Novara 3:2. Drużyna ze Stambułu, w której gra Agnieszka Korneluk, jest liderem tabeli.

Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze drużyny w tabeli każdej pięciu z grup. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

Gdzie oglądać czwartą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 4. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

2026-01-13: Fenerbahce Medicana Stambuł – Igor Gorgonzola Novara 3:2 (20:25, 25:22, 25:12, 20:25, 15:10)

2026-01-13: PGE Budowlani Łódź – SL Benfica Lizbona 3:0 (28:26, 25:13, 25:15)

2026-01-14: VakifBank Stambuł – CS Volei Alba Blaj (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-01-14: DevelopRes Rzeszów – Levallois Paris Saint-Cloud (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-01-14: Savino Del Bene Scandicci – Volero Le Cannet (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2026-01-14: Numia Vero Volley Milano – OK Zeleznicar Lajkovac (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2026-01-14: ŁKS Commercecon Łódź – Zeren SK (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2, Polsat Sport Extra 2)



2026-01-15: Eczacibasi Dynavit Stambuł – Olympiakos Pireus (czwartek, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-01-15: SSC Palmberg Schwerin – Marica Płowdiw (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2026-01-15: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Dresdner SC (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 2).

RM, Polsat Sport