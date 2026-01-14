Liga Mistrzyń: ŁKS Commercecon Łódź - Zeren Spor Kulubu. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

ŁKS Commercecon Łódź rywalizuje z Zeren Spor Kulubu w spotkaniu czwartej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Jaki był wynik meczu ŁKS Commercecon Łódź - Zeren Spor Kulubu? Kto wygrał?

Grupa siatkarek po meczu, jedna z nich uśmiecha się do drugiej.
fot. PAP
Łodzianki nie mają dobrej passy w obecnej edycji rozgrywek. Najpierw przegrały 1:3 z Dresdner SC, następnie 0:3 z Turczynkami, a w ostatniej kolejce, również "do zera", uległy u siebie A.Carraro Prosecco Doc Conegliano.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy set i po emocjach. Pierwsza wygrana Budowlanych w Lidze Mistrzyń!

 

W tureckim zespole wygląda to dużo lepiej. Po porażce na inaugurację, Zeren Spor podniósł się i triumfował w dwóch kolejnych spotkaniach. Jak będzie teraz?

Liga Mistrzyń: ŁKS Commercecon Łódź - Zeren Spor Kulubu. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu ŁKS Commercecon Łódź - Zeren Spor Kulubu poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie ŁKS Commercecon Łódź - Zeren Spor Kulubu poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

