Łodzianki nie mają dobrej passy w obecnej edycji rozgrywek. Najpierw przegrały 1:3 z Dresdner SC, następnie 0:3 z Turczynkami, a w ostatniej kolejce, również "do zera", uległy u siebie A.Carraro Prosecco Doc Conegliano.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy set i po emocjach. Pierwsza wygrana Budowlanych w Lidze Mistrzyń!

W tureckim zespole wygląda to dużo lepiej. Po porażce na inaugurację, Zeren Spor podniósł się i triumfował w dwóch kolejnych spotkaniach. Jak będzie teraz?

Liga Mistrzyń: ŁKS Commercecon Łódź - Zeren Spor Kulubu. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu ŁKS Commercecon Łódź - Zeren Spor Kulubu poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie ŁKS Commercecon Łódź - Zeren Spor Kulubu poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

Polsat Sport