Pierwszy set i po emocjach. Pierwsza wygrana Budowlanych w Lidze Mistrzyń!

Łodzianki przystąpiły do tej rywalizacji z bilansem trzech porażek i nadzieją na przerwanie złej passy. Dodatkowo ekipa Budowlanych chciała zrewanżować się za porażkę w Lizbonie po tie-breaku.

Do połowy pierwszego seta gospodynie utrzymywały kilkupunktową przewagę, która została zniwelowana w końcówce. Benfica prowadziła nawet 22:20 oraz 23:21, ale polski zespół wyszedł z opresji, doprowadził do remisu, a następnie w grze na przewagi wygrał 28:26.

Przebieg pierwszej partii zwiastował duże emocje w dalszej fazie rywalizacji, tymczasem w dwóch kolejnych odsłonach siatkarki ze stolicy Portugalii zdobyły w sumie... 28 punktów. Co ciekawe, drugiego seta rozpoczęły od prowadzenia 3:0, ale były to miłe złego początki. Szybko nasiliła się przewaga Budowlanych - do tego stopnia, że na tablicy świetlnej widniał rezultat 19:10! Łodzianki były absolutnie lepsze w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła i zasłużenie triumfowały 25:13.

Benfica nie była w stanie podnieść się i wrócić do dobrej gry z początku meczu. Już od pierwszych piłek trzeciej odsłony dominacja Budowlanych nie podlegała dyskusji. Drużyna z centralnej Polski przeważała i budowała wysoką zaliczkę. Ostatecznie udało się zwyciężyć pewnie 25:15 i całe spotkanie 3:0.

Dzięki temu Budowlane zdobyły trzy punkty i awansowały na trzecie miejsce w grupie, przedłużając nadzieję na wyjście z grupy. Łodzianki kolejne spotkanie w Lidze Mistrzyń rozegrają 29 stycznia na wyjeździe z Novarą.

PGE Budowlani Łódź - Benfica 3:0 (28:26, 25:13, 25:15)

PGE Budowlani Łódź: Alicja Grabka, Rodica Buterez, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinsec, Maja Storck - Justyna Łysiak (libero) oraz Paulina Majkowska

Benfica Lizbona: Mayara Barcelos, Mariana Garcez, Cansu Cetin, Veronika Dokic, Claudia Dillon, Kyra Holt - Tatiana Rizzo (libero) oraz Alice Clemente Emilia Balague, Isidora Ubavic

