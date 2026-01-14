Polka zameldowała się w finale kwalifikacji po wyeliminowaniu po drodze Amerykanki Madison Brengle [7:6 (3), 6:3] oraz Szwajcarki Rebeki Masarowej [7:6 (8), 5:7, 6:1]. Zwycięstwo w finale zagwarantuje Chwalińskiej przepustkę do głównej drabinki Australian Open. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku 24-latka przebrnęła przez eliminacje wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego w Melbourne, lecz w pierwszej rundzie głównej drabinki musiała uznać wyższość Niemki Jule Niemeier (0:6, 1:6).

ZOBACZ TAKŻE: Świątek wyrzucona z turnieju! Wystarczył jeden błąd

Jej najbliższa rywalka w trwających kwalifikacjach nie straciła jeszcze ani jednego seta. Ukrainka wygrała oba dotychczasowe pojedynki - najpierw z reprezentantką Tajwanu Joanną Garland 7:5, 6:2, a następnie z Holenderką Anouk Koevermans 7:6 (6), 6:0.

Będzie to pierwsza konfrontacja tych tenisistek w historii.

Chwalińska - Kalinina. Wynik meczu. Kto wygrał w finale kwalifikacji do Australian Open?

O tym, kto wygrał mecz Chwalińska - Kalinina dowiemy się w nocy ze środy 14 stycznia na czwartek 15 stycznia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chwalińska - Kalinina na Polsatsport.pl.

Polsat Sport