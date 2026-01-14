Nie żyje polski piłkarz. Padł ofiarą brutalnego przestępstwa

Hajduk przez lata był rozpoznawalną postacią na boiskach niższych klas rozgrywkowych. Kibice kojarzyli go z gry w takich klubach jak Wierna Małogoszcz, Neptun Końskie, Partyzant Radoszyce czy Sokół Górnik Rykoszyn. W sezonie 2009/10, podczas gdy reprezentował barwy Wiernej, wywalczył nawet miano najskuteczniejszego strzelca drużyny na poziomie trzeciej ligi.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery 35-latek zdecydował się na wyjazd do Szwajcarii. Niestety, emigracja zakończyła się najgorszym możliwym scenariuszem. Matka byłego zawodnika w poruszającym wpisie poinformowała, że jej syn padł ofiarą brutalnego przestępstwa. Obecnie nie są jednak znane szczegółowe okoliczności śmierci.

- Jestem w szoku, trudno pogodzić się z tym, co się stało - przyznał Paweł Wijas, jeden z jego byłych szkoleniowców.

Z kolei Paweł Bień, który również przez długi czas bronił kolorów ekipy z Małogoszcza, wspomina Hajduka jako człowieka wesołego i zawsze chętnego do pomocy. Określił go także mianem pozytywnej osoby, walecznej i z charakterem.

ŁO, Polsat Sport