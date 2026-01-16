Podczas gali DWM 7 w Wieluniu do ringu po ponad trzech latach przerwy wróci Paweł Czyżyk. "Furia" zmierzy się z Arturem Kamińskim. Walka odbędzie się w klatce MMA, jednak obowiązywać będą zasady bokserskie.

Ostatni raz Czyżyk walczył w listopadzie 2022 roku, gdy na gali w Lubinie, przed własną publicznością, pokonał Dragana Lepeia. Wynik tamtego pojedynku został jednak później zmieniony na No Contest po wpadce dopingowej, a zawodnik zniknął ze sceny bokserskiej.

Oprócz tej walki zobaczymy dziewięć emocjonujących pojedynków na różnych zasadach.

W piątek odbyła się ceremonia ważenia przed siódmą edycją DWM Fight Night. Cała dwudziestka zawodników spełniła limit wagowy przed swoimi walkami.

Gala DWM 7 w Wieluniu - wyniki ważenia:

Kat. 84 kg: Paweł Czyżyk (83,9 kg) - Artur Kamiński (84 kg) – walka na zasadach Cage Boxing

Kat. 67 kg: Adrian Gunia (67 kg) - Arnaldo Moska (67 kg) - walka na zasadach Muay Thai

Kat. 100 kg: Szymon Janz (100 kg) - Sebastian Idziak (99,6 kg) - walka na zasadach Cage Boxing

Kat. 84 kg: Jakub Lubas (84,3 kg) - Daniel Rutkowski (83,3 kg) - walka na zasadach MMA

Kat. 75 kg: Patryk Bąk (75,1 kg) - Piotr Dembiński (75 kg) - walka na zasadach kickboxingu

Kat. 73 kg: Michał Bergman (72,9 kg) - Warlen Lopes (72,5 kg) - walka na zasadach MMA

Kat. 66 kg: Eryk Ałuda (66,4 kg) - Wiktor Lewandowski (65,9 kg) - walka na zasadach amatorskiego MMA

Kat. 70 kg: Kordian Grzesiak (70,4 kg) - Oliwier Jarczewski (70,8 kg) - walka na zasadach amatorskiego MMA

Kat. 66 kg: Vasyl Kopa (66,2 kg) - Elnur Musayev (66,1 kg) - walka na zasadach amatorskiego MMA

Kat. 93 kg: Konrad Łęga (93,3 kg) - Szymon Sobków (93,1 kg) - walka na zasadach kickboxingu

JZ, Polsat Sport