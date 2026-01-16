Niewiarygodne, kogo chce Papszun. Wyjeżdżał z Polski za miliony euro

Chodzi o Matiasa Nahuela, który we wrześniu 2024 roku został sprzedany przez Śląsk Wrocław do Maccabi Haifa za 2,5 mln euro. Portal podał teraz, że prawdopodobnie opuści izraelski zespół i wróci do Polski.

Dziennikarze podali, że zainteresowany sprowadzeniem zawodnika ma być Legia Warszawa. Poza nią zawodnik ma być również obserwowany przez Jagiellonię Białystok oraz jego byłą drużynę - czyli Śląsk. Dziennikarze twierdzą, że rozważane jest wypożyczenie z opcją wykupu.

W ostatnich miesiącach Hiszpan stracił miejsce w składzie Maccabi i częściej przesiaduje na ławce, aniżeli znajduje się na murawie. Od początku listopada zanotował jedynie 50 minut. Kiedy był zawodnikiem Śląska, prezentował się jednak bardzo dobrze - w 72 meczach strzelił 14 goli i zaliczył sześć asyst.

Gdyby Legia sfinalizowała ten transfer, to Nahuel rywalizowałby zapewne o miejsce w składzie z m.in. Vahanem Bichakhchyanem, Ermalem Krasniqim czy Kacprem Urbańskim. Legia znajduje się obecnie na zgrupowaniu w Mijas, gdzie rozegra jeszcze dwa sparingi. 23 stycznia drużyna Marka Papszuna wróci za to do Polski, a już 1 lutego zainauguruje drugą część sezonu starciem z Koroną Kielce.