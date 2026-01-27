Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP?

W pierwszym spotkaniu tych ekip w Lizbonie zdecydowanie lepszym zespołem była Warta Zawiercie, która pokonała przeciwników do zera. Przed własną publicznością wicemistrzowie Polski powinni po raz drugi sięgnąć po komplet punktów.

Siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego to obecnie najlepszy zespół grupy D. Ich najbliższy rywal nie wygrał jeszcze żadnego meczu i plasuje się na ostatniej pozycji w tabeli.

Obie ekipy dobrze prezentują się w rodzimych rozgrywkach. Zawiercianie biją się o fotel lidera PlusLigi, a Sporting z niewielką przewagą prowadzi w portugalskiej ekstraklasie.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.

KP, Polsat Sport