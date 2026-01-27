LM: Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie lizboński Sporting w czwartej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Trzej siatkarze Warty Zawiercie w zielonych strojach z żółtymi akcentami świętują po zdobyciu punktu.
fot. Cyfrasport
Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP?

W pierwszym spotkaniu tych ekip w Lizbonie zdecydowanie lepszym zespołem była Warta Zawiercie, która pokonała przeciwników do zera. Przed własną publicznością wicemistrzowie Polski powinni po raz drugi sięgnąć po komplet punktów.

 

Siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego to obecnie najlepszy zespół grupy D. Ich najbliższy rywal nie wygrał jeszcze żadnego meczu i plasuje się na ostatniej pozycji w tabeli.  

 

Obie ekipy dobrze prezentują się w rodzimych rozgrywkach. Zawiercianie biją się o fotel lidera PlusLigi, a Sporting z niewielką przewagą prowadzi w portugalskiej ekstraklasie.

 

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Sporting CP w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.

KP, Polsat Sport
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
