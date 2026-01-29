EuroLiga: Fenerbahce Beko Stambuł - Anadolu Efes Stambuł. Transmisja TV i stream online

Przed nami mecz 25. kolejki EuroLigi. Naprzeciwko siebie staną dwa tureckie zespoły Fenerbahce Beko Stambuł i Anadolu Efes Stambuł. Transmisja meczu Fenerbahce Beko Stambuł - Anadolu Efes Stambuł na Polsatsport.pl oraz online na Polsat Box Go.

EuroLiga: Fenerbahce Beko Stambuł - Anadolu Efes Stambuł. Gdzie obejrzeć?

Fenerbahce do tej pory bardzo dobrze prezentowało się podczas rywalizacji na międzynarodowej arenie. Mistrzowie tureckiej ekstraklasy po 23 starciach mają na swoim koncie aż 16 zwycięstw. Nic zatem dziwnego, że plasują się w czołówce tabeli europejskiego pucharu. 

 

Z drugiej strony mamy natomiast koszykarzy klubu Anadolu Efes Stambuł, którzy nie zachwycają swoją grą w EuroLidze. Do tej pory udało im się zgromadzić zaledwie 6 triumfów, przez co znajdują się na przedostatnim miejscu w międzynarodowej rywalizacji. 

 

Transmisja meczu Fenerbahce Beko Stambuł - Anadolu Efes Stambuł na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:45.

