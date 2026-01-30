Magazyn #7Strefa - 31.01. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na kolejny Magazyn #7Strefa! Tym razem podsumujemy sytuacje na boiskach Tauron Ligi i PlusLigi. Transmisja TV i stream online Magazynu #7Strefa w sobotę od godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Grafika z dużym, wypukłym symbolem "#7" po lewej stronie i słowem "Strefa" po prawej. Tło jest ciemnoniebieskie z jasnymi, geometrycznymi liniami i światłami.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Przed nami kolejne wydanie Magazynu #7Strefa, w którym gośćmi Jakuba Bednaruka i Marka Magiery będą Prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko oraz Jacek Grabowski, prezes #VolleyWrocław. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Valencia bez szans w Częstochowie! Polski klub wywalczył awans do ćwierćfinału

 

W programie porozmawiamy głównie o tematach ligowych – prężnie rozwijającej się Pluslidze, ale także o problemach Tauron Ligi. Coraz więcej zawodniczek wyjeżdża grać w zagranicznych klubach, a młodzież na lepszy rozwój liczy w USA.  W programie podsumujemy też oczywiście występy polskich klubów na europejskich parkietach.

 

Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia.

 

Marta Ćwiertniewicz wybrała się do Jastrzębia-Zdroju, aby porozmawiać z zawodnikami przed hitowym meczem JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie. Jej rozmówcami będą Jakub Popiwczak oraz Michał Gierżot.

 

Transmisja TV i stream online Magazynu #7Strefa w sobotę od godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

