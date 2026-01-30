Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Magazyn #7Strefa - 31.01. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny Magazyn #7Strefa! Tym razem podsumujemy sytuacje na boiskach Tauron Ligi i PlusLigi. Transmisja TV i stream online Magazynu #7Strefa w sobotę od godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.
Przed nami kolejne wydanie Magazynu #7Strefa, w którym gośćmi Jakuba Bednaruka i Marka Magiery będą Prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko oraz Jacek Grabowski, prezes #VolleyWrocław.
ZOBACZ TAKŻE: Valencia bez szans w Częstochowie! Polski klub wywalczył awans do ćwierćfinału
W programie porozmawiamy głównie o tematach ligowych – prężnie rozwijającej się Pluslidze, ale także o problemach Tauron Ligi. Coraz więcej zawodniczek wyjeżdża grać w zagranicznych klubach, a młodzież na lepszy rozwój liczy w USA. W programie podsumujemy też oczywiście występy polskich klubów na europejskich parkietach.
Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia.
Marta Ćwiertniewicz wybrała się do Jastrzębia-Zdroju, aby porozmawiać z zawodnikami przed hitowym meczem JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie. Jej rozmówcami będą Jakub Popiwczak oraz Michał Gierżot.
Transmisja TV i stream online Magazynu #7Strefa w sobotę od godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl