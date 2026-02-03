Puchar Włoch: Inter - Torino FC. Transmisja TV i stream online

Piłkarski Puchar Włoch wkracza w decydujące fazy. W rozgrywkach pozostało osiem najlepszych zespołów. Jedną z par ćwierćfinałowych tworzą drużyny Interu i Torino.

Ekipa z Mediolanu rozpoczęła trwającą edycję Pucharu Włoch od 1/8 finału. Podopieczni Cristiana Chivu mają zatem za sobą jedno spotkanie. Wynikiem 5:1 odprawili Venezię.

Klub z Turynu natomiast rywalizuje w rozgrywkach od 1/32 finału. Zawodnicy dowodzeni przez Marco Baroniego pokonali już Modenę (1:0), Pisę (1:0) oraz AS Romę (3:2).

W barwach Interu w ostatnim czasie błyszczy Piotr Zieliński. Polak stał się liderem swojego zespołu, a w poprzednich dwóch starciach w Serie A dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców: przeciwko Pisie i Cremonese.

Transmisja meczu Inter - Torino FC w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Początek w środę 4 lutego o godzinie 20:55.