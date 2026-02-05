PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów. Transmisja TV i stream online

Bogdanka LUK Lublin zajmuje trzecie miejsce w tabeli PlusLigi. Ma na koncie 36 punktów (12 zwycięstw - 6 porażek). W poprzedniej kolejce ulegli w wyjazdowym starciu 2:3 Asseco Resovii.

Barkom-Każany Lwów plasują się na trzynastej, czyli przedostatniej pozycji w tabeli. Wywalczyli 15 punktów, o trzy więcej niż zamykający tabelę Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. W osiemnastu meczach odnieśli pięć zwycięstw, jedno z nich w poprzedniej kolejce w meczu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 3:2.

Drużyna z Lublina rozegrała dotychczas siedem meczów z Barkomem w rozgrywkach PlusLigi. Wygrała cztery z nich, również w obecnym sezonie - 3:1 na wyjeździe (7. kolejka, 23 listopada); najlepszym zawodnikiem (MVP) meczu został wybrany Aleks Grozdanov.

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów w piątek 6 lutego o godzinie 20.00 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.