6:0 w drugim secie! Co za mecz Polki

Tenis

Magdalena Fręch wygrała z Berfu Cengiz 7:5, 6:0 i awansowała do finału kwalifikacji do turnieju WTA w Dosze. Przypomnijmy, że w tym "tysięczniku" wystąpi również wiceliderka światowych list - Iga Świątek.

Tenisistka Magdalena Fręch z rakietą w ręku na korcie.
fot. AFP
Magdalena Fręch wygrała z Berfu Cengiz 7:5, 6:0

W pierwszym secie panie rywalizowały na równym poziomie. Dwukrotnie się przełamały i wydawało się, że do wyłonienia zwyciężczyni w premierowej odsłonie będzie potrzebny tie-break. W najważniejszym momencie Polka wykazała się jednak ogromnym spokojem i precyzją. Zwyciężyła 7:5.

 

W drugiej partii Łodzianka nie dała rywalce już żadnych szans. W zaledwie 23 minuty rozbiła ją 6:0 i przypieczętowała zwycięstwo do finału kwalifikacji. Tam zmierzy się z Wierą Zwonariową lub Shuai Zhang.

 

W drabince głównej WTA w Dosze zabraknie kilku czołowych tenisistek świata: Aryny Sabalenki, Jessiki Peguli czy Madison Keys. Dzięki temu z "jedynką" rozstawiona zostanie Iga Świątek.

 

Choć Sabalenka triumfowała w Doha w 2020 roku, to kolejne lata należały do Raszynianki, która wygrywała tu w sezonach 2022, 2023 oraz 2024. Dopiero w ubiegłej edycji jej dominację przerwała Amanda Anisimowa.

 

Magdalena Fręch - Berfu Cengiz 7:5, 6:0

KP, Polsat Sport
