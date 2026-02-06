6:0 w drugim secie! Co za mecz Polki

W pierwszym secie panie rywalizowały na równym poziomie. Dwukrotnie się przełamały i wydawało się, że do wyłonienia zwyciężczyni w premierowej odsłonie będzie potrzebny tie-break. W najważniejszym momencie Polka wykazała się jednak ogromnym spokojem i precyzją. Zwyciężyła 7:5.

W drugiej partii Łodzianka nie dała rywalce już żadnych szans. W zaledwie 23 minuty rozbiła ją 6:0 i przypieczętowała zwycięstwo do finału kwalifikacji. Tam zmierzy się z Wierą Zwonariową lub Shuai Zhang.

W drabince głównej WTA w Dosze zabraknie kilku czołowych tenisistek świata: Aryny Sabalenki, Jessiki Peguli czy Madison Keys. Dzięki temu z "jedynką" rozstawiona zostanie Iga Świątek.

Choć Sabalenka triumfowała w Doha w 2020 roku, to kolejne lata należały do Raszynianki, która wygrywała tu w sezonach 2022, 2023 oraz 2024. Dopiero w ubiegłej edycji jej dominację przerwała Amanda Anisimowa.

Magdalena Fręch - Berfu Cengiz 7:5, 6:0

KP, Polsat Sport