PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo

Lechia Gdańsk bardzo dobrze rozpoczęła zmagania w nowym roku i niespodziewanie pokonała na wyjeździe Lecha Poznań. - Czuć u piłkarzy pewność siebie, ale chodzi o to, aby nie stać się butnym - przyznał John Carver, cytowany przez PAP. Jej kolejnym rywalem będzie Cracovia. - Chcemy zagrać tak samo jak w Poznaniu. W takim samym stylu i w taki sam sposób - dodał.

Drużyna z Krakowa również udanie zainaugurowała wiosnę i wygrała z Bruk-Bet Termalicą po golu Pau Sansa. - Muszę pochwalić charakter naszej drużyny, bo wygrana w tak ciężkich warunkach, to było trudne zadanie - wyznał szkoleniowiec Luka Elsner.

- Następny krok jest jednak jeszcze trudniejszy. Lechia potrafi strzelać mnóstwo goli, średnio dwa na mecz i każdą defensywę wystawia na poważny test. Robimy wszystko, aby być przygotowanym mimo ograniczonego czasu - powiedział, zaznaczając, że rywale mają spore problemy w obronie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 20:30.

HP, PAP