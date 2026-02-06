PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Lechia Gdańsk - Cracovia to mecz w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Grupa piłkarzy w zielonych strojach świętująca razem na boisku.
fot. Cyfrasport
PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Cracovia

Lechia Gdańsk bardzo dobrze rozpoczęła zmagania w nowym roku i niespodziewanie pokonała na wyjeździe Lecha Poznań. - Czuć u piłkarzy pewność siebie, ale chodzi o to, aby nie stać się butnym - przyznał John Carver, cytowany przez PAP. Jej kolejnym rywalem będzie Cracovia. - Chcemy zagrać tak samo jak w Poznaniu. W takim samym stylu i w taki sam sposób - dodał.

 

Drużyna z Krakowa również udanie zainaugurowała wiosnę i wygrała z Bruk-Bet Termalicą po golu Pau Sansa. - Muszę pochwalić charakter naszej drużyny, bo wygrana w tak ciężkich warunkach, to było trudne zadanie - wyznał szkoleniowiec Luka Elsner.

 

- Następny krok jest jednak jeszcze trudniejszy. Lechia potrafi strzelać mnóstwo goli, średnio dwa na mecz i każdą defensywę wystawia na poważny test. Robimy wszystko, aby być przygotowanym mimo ograniczonego czasu - powiedział, zaznaczając, że rywale mają spore problemy w obronie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 20:30.

HP, PAP
