Polski tenisista przystąpi do turnieju w Holandii po nieudanych zawodach w Montpellier. Hurkacz przegrał bowiem w pierwszej rundzie z Martinem Dammem. Okazja do poprawy nastroju przyjdzie bardzo szybko.

Zadanie nie będzie jednak proste. Rywalem Polaka będzie rozstawiony z "3" Alexander Bublik. Kazach ostatnio grał m.in. w Australian Open, gdzie odpadł w 1/8 finału, przegrywając z Alexem de Minaurem.

Następnie reprezentował Kazachstan w Pucharze Davisa przeciwko Monako. Ograł Hugo Nysa 6:0, 6:3, a następnie przegrał z Valentinem Vacherotem 6:7, 6:7.

Hubert Hurkacz - Alexander Bublik. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Hurkacz - Bublik? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy jeszcze nie podali daty oraz godziny meczu Hurkacza. Kiedy to zrobią, informacja pojawi się w tekście. Turniej w Rotterdamie startuje 9 lutego.