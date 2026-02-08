Mecz Fornala odwołany! Fatalne wieści z Turcji

Planowany rywal Ziraatu od dłuższego czasu boryka się z problemami. Jeszcze na początku grudnia siatkarze tureckiego Rams Global Cizre Belediyespor zaprotestowali przeciwko kłopotom finansowym swojego klubu i oddali walkowerem mecz z Galatasaray Stambuł. Zespół rywalizujący w lidze między innymi z zespołami Tomasza Fornala i Aleksandra Śliwki wyszedł na boisko ze specjalnym transparentem apelującym do władz miasta o wsparcie.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedyś grał w polskiej lidze, teraz zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich

Zespół zrezygnował wcześniej z udziału w Pucharze Turcji, a część zawodników rozwiązała kontrakty szukając nowych pracodawców. Zdesperowani siatkarze, którzy pozostali w klubie wyszli zatem na mecz z wymownym transparentem "Opuszczony klub opuszczonego miasta".

W ostatnim czasie zawodnicy zaczęli odpuszczać również mecze ligowe. Zespół nie otrzymał tak pilnie potrzebnej mu pomocy i kolejny raz oddał ligowe spotkanie walkowerem. Pod koniec stycznia Rams Global Cizre Belediyespor nie wyszedł na wyjazdowe spotkanie 16. kolejki Efeler Ligi z Fenerbahce Stambuł, drużyną Fabiana Drzyzgi. Ekipa znad Bosforu opublikowała w mediach społecznościowych komunikat, mówiący, że krajowy Związek przyznał jej już za to starcie walkower.

"Mecz męskiej drużyny Fenerbahce Medicana z Cizre Belediyesporem, który miał się odbyć w ramach 16. kolejki rozgrywek, nie odbył się z powodu decyzji gości o niewychodzeniu na boisko. Turecka Federacja Piłki Siatkowej przyznała za to walkower 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) na naszą korzyść" - czytamy w komunikacie Fenerbahce.

Teraz taka sama sytuacja dotyczy rywalizacji z Ziraatem Bankasi. Cizre oddało kolejny mecz walkowerem, a to oznacza, że drużyna Tomasza Fornala i Trevora Clevenot automatycznie może przypisać sobie trzy punkty do tabeli, której aktualnie lideruje.

To ważna informacja z perspektywy zbliżającej się rywalizacji w Lidze Mistrzów. W europejskich rozgrywkach Ziraat zmierzy się z francuskim Tours już w najbliższą środę 11 lutego.

Polsat Sport