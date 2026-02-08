Świetny występ Skrzyszowskiej! Pokonała mistrzynię olimpijską

Skrzyszowska wygrała we Francji w bardzo dobrej stawce. Pokonała m.in. świetną Szwajcarkę Ditaji Kambundji, mistrzynię olimpijską na 100 m ppł z Tokio z ubiegłego roku, która zanotowała 7,87. Polka pozostaje liderką światowych tabel na 60 m ppł z czasem 7,78 uzyskanym we wtorek w Ostrawie.

Anna Gryc startująca w serii C biegu na 400 m zajęła czwarte miejsca, ale czasem 52,19 poprawiła rekord życiowy.

Na dystansie 800 m zadebiutowała specjalizująca się dotychczas w biegu na 400 m ppł i na 400 m mistrzyni świata z Tokio w tej pierwszej specjalności Femke Bol. Wygrała, a czasem 1.59,07 poprawiła rekord Holandii i uzyskała minimum na halowe mistrzostwa świata w Toruniu (20-22 marca)

BS, PAP