Świetny występ Skrzyszowskiej! Pokonała mistrzynię olimpijską

Pia Skrzyszowska zwyciężyła czasem 7,82 w biegu na 60 m ppł podczas mityngu w Metz. Polka pozostała liderką światowych tabel w tym sezonie. Na dystansie 800 m zadebiutowała mistrzyni świata i medalistka olimpijska w biegu na 400 m ppł Femke Bol, która poprawiła czasem 1.59,07 rekord Holandii.

Portret kobiety z blond włosami, lekko uśmiechnięta, z widocznym logo sponsora w tle.
fot. PAP
Pia Skrzyszowska

Skrzyszowska wygrała we Francji w bardzo dobrej stawce. Pokonała m.in. świetną Szwajcarkę Ditaji Kambundji, mistrzynię olimpijską na 100 m ppł z Tokio z ubiegłego roku, która zanotowała 7,87. Polka pozostaje liderką światowych tabel na 60 m ppł z czasem 7,78 uzyskanym we wtorek w Ostrawie.

 

Anna Gryc startująca w serii C biegu na 400 m zajęła czwarte miejsca, ale czasem 52,19 poprawiła rekord życiowy.

 

Na dystansie 800 m zadebiutowała specjalizująca się dotychczas w biegu na 400 m ppł i na 400 m mistrzyni świata z Tokio w tej pierwszej specjalności Femke Bol. Wygrała, a czasem 1.59,07 poprawiła rekord Holandii i uzyskała minimum na halowe mistrzostwa świata w Toruniu (20-22 marca) 

BS, PAP
