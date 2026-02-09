Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast z Alicją Grabką?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

Tym razem gościem Jakuba Bednaruka i Marka Magiery będzie Alicja Grabka - rozgrywająca PGE Budowlanych Łódź oraz świeżo upieczona zdobywczyni Tauron Pucharu Polski. Siatkarka opowie o emocjach towarzyszących jej, jak i całej drużynie, po zdobyciu trofeum. Łodzianki najpierw pokonały 3:1 DevelopRes Rzeszów, aktualne mistrzynie kraju, a w finale, już bez straty seta, ograły BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

To jednak nie wszystko. Prowadzący wezmą pod lupę także inne ligowe parkiety - podsumują minione kolejki PlusLigi oraz Tauron Ligi i zapowiedzą następną serię gier.

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 10 lutego w Polsacie Sport 1, a także online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

