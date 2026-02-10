Tak Jake Paul skomentował złoto Jutty Leerdam. Wspomniał o historii sportu

Przypomnijmy - Leerdam w imponującym stylu sięgnęła po złoty medal, ustanawiając przy tym rekord olimpijski w łyżwiarstwie szybkim na 1000 metrów.

Holenderka, oprócz tego, że jest utytułowaną zawodniczką, jest także gwiazdą mediów społecznościowych. Dość powiedzieć, że jej profil na Instagramie obserwuje ponad pięć milionów użytkowników tego portalu społecznościowego. Prywatnie 27-letnia Holenderka jest partnerką Jake'a Paula, amerykańskiego influencera oraz pięściarza - niedawno Paul przegrał przed czasem z Anglikiem Anthonym Joshuą.

Tuż po sukcesie Leerdam kamery uchwyciły płaczącego z radości Paula. Zaraz potem Amerykanin zamieścił na swoich mediach społecznościowych wpis, gratulując narzeczonej.

"Właśnie byliśmy świadkami jednego z najważniejszych momentów w historii sportu. Opowie o tym film dokumentalny. Nie potrafię opisać słowami, jak bardzo jestem z ciebie dumny" - napisał Paul.

