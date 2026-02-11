Losowanie Ligi Narodów UEFA. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Polska pierwszy raz w historii tych rozgrywek zagra w drugiej dywizji, po tym jak jeszcze za kadencji Michała Probierza zajęła ostatnie miejsce w grupie z Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Biało-Czerwoni musieli pogodzić się ze spadkiem z elity. Co ciekawe, ten sam los spotkał Szkotów, którzy przegrali baraże o utrzymanie.

Jako spadkowicze z dywizji pierwszej, Polska i Szkocja znalazły się w pierwszym koszyku drugiej dywizji. W tym gronie są jeszcze Węgry i Izrael. A kto może być potencjalnym rywalem ekipy Jana Urbana?

Z drugiego koszyka będzie to ktoś z czwórki Szwajcaria, Austria, Bośnia i Hercegowina oraz Ukraina. W trzecim koszyku znajdują się Słowenia, Gruzja, Irlandia i Rumunia, natomiast ostatni koszyk jest przeznaczony dla reprezentacji, które uzyskały awans z trzeciej dywizji, czyli Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna oraz Kosowo.

Warto podkreślić, że Polacy mogą zatem trafić na Ukrainę i Szwecję. Obie reprezentacje to potencjalni rywale naszej drużyny w finale marcowych baraży o mundial. Wcześniej jednak Biało-Czerwoni muszą poradzić sobie w półfinale z Albanią.

Faza grupowa Ligi Narodów w sezonie 2026/2027 wystartuje pod koniec września i potrwa do połowy listopada. W tym okresie wszystkie drużyny rozegrają mecz i rewanż z każdym rywalem grupowym. Najlepsi z pierwszej dywizji zagrają w turnieju finałowym w czerwcu, natomiast najlepsi z drugiej, trzeciej i czwartej wywalczą awans do dywizji wyższej. Najgorsze zespoły z poszczególnych grup będą musiały pogodzić się ze spadkiem.

W dotychczasowych edycjach Ligi Narodów dwukrotnie ze zwycięstwa cieszyła się Portugalia, która broni tytułu. Do tego należy dodać triumfy Francji i Hiszpanii.

Podział na koszyki poszczególnych dywizji Ligi Narodów UEFA:

DYWIZJA A:

Koszyk I: Portugalia, Hiszpania, Francja, Niemcy

Koszyk II: Włochy, Holandia, Dania, Chorwacja

Koszyk III: Serbia, Belgia, Anglia, Norwegia

Koszyk IV: Walia, Czechy, Grecja, Turcja

DYWIZJA B:

Koszyk I: Polska, Szkocja, Węgry, Izrael

Koszyk II: Szwajcaria, Austria, Bośnia i Hercegowina, Ukraina

Koszyk III: Słowenia, Gruzja, Irlandia, Rumunia

Koszyk IV: Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Kosowo

DYWIZJA C:

Koszyk I: Islandia, Albania, Czarnogóra, Kazachstan

Koszyk II: Finlandia, Słowacja, Bułgaria, Armenia

Koszyk III: Białoruś, Wyspy Owcze, Cypr, Estonia

Koszyk IV: Łotwa/Gibraltar, Luksemburg/Malta, Mołdawia, San Marino

DYWIZJA D:

Koszyk I: Azerbejdżan, Litwa, Łotwa/Gibraltar, Luksemburg/Malta,

Koszyk II: Liechtenstein, Andora

Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Narodów UEFA? O której godzinie?

Transmisja z ceremonii losowania Ligi Narodów UEFA we czwartek 12 lutego od godz. 18:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

