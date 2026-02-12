Krzysztof Piątek w końcu trafił! Seria bez gola przerwana

Krzysztof Piątek w końcu strzelił gola! Polak wpisał się na listę strzelców podczas meczu 1/8 finału Pucharu Emira. Jego Al-Duhail wygrało z Al-Waab 2:0. Napastnik zakończył zatem serię bez gola, która trwała od końcówki listopada zeszłego roku.

Krzysztof Piątek w końcu wpisał się na listę strzelców

W czwartek 12 lutego naprzeciwko siebie stanęły ekipy Al-Duhail i Al-Waab, by zmierzyć się w 1/8 finału Pucharu Emira. Na początku drugiej połowy na murawie pojawił się Krzysztof Piątek. Polski napastnik na pewno na długo zapamięta to starcie. 30-latek wpisał się na listę strzelców w 86. minucie. Ostatecznie jego zespół Al-Duhail wygrał 2:0.

 

Dzięki temu trafieniu napastnik przerwał niefortunną serię. Warto bowiem przypomnieć, że dla Piątka było to pierwsze trafienie od 24 listopada zeszłego roku. Wtedy strzelił gola w starciu z Al-Ittihad FC.

 

Piątek w składzie Al-Duhail występuje od początku lipca zeszłego roku. Od tego czasu pojawił się na murawie w 23 starciach, w których strzelił dziesięć goli i zaliczył trzy asysty.

