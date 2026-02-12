Gala TFL 36 w Warszawie. Wyniki ważenia
Za nami ceremonia ważenia przed galą TFL 36 w Warszawie. Spośród trzydziestu sportowców tylko jeden nie spełnił limitu wagowego przed walką. Sprawdź pełne wyniki ważenia.
W warszawskiej Arenie Ursynów odbędzie się 36. gala spod szyldu federacji Thunderstrike Fight League. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Michał Gniady oraz Sanjar Yusupov.
W karcie walk nie zabraknie też innych interesujących nazwisk. W klatce zobaczymy m.in. Wojciecha Wociala (pierwszego w historii mistrza TFL Young Blood w semi-pro MMA), który zadebiutuje w formule zawodowej, Patryka Pietrasika (będzie to jego piąty występ dla TFL) oraz Zofię Rybicką, byłą zawodniczkę FEN.
Gala TFL 36 w Warszawie - wyniki ważenia:
Przedwalki:
Kat. 67 kg: Dominik Tkaczyk (67,5 kg) - Wiktor Orynek (66,9 kg) - walka na zasadach bokserskich
Kat 72 kg: Jakub Lewandowski (71,4 kg) - Aleksander Danylczenko (71,8 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA
Kat. 93 kg: Marcin Pacek (92,5 kg) - Kamil Poniatowski (93,3 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA
Kat. 66 kg: Adrian Czachor (66,1 kg) - Karol Wojciechowski (65,1 kg) - walka na zasadach MMA
Karta wstępna - telewizyjna
Kat. 61 kg: Aleks Wietrzyński (61,1 kg) - Ksawery Mosing (61,4 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA
Kat. 61 kg: Kacper Małek (61,4 kg) - Adam Saghir (61,1 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA
Kat. 100 kg: Amadeusz Mućka (97,7 kg) - Mateusz Dzik (99,4 kg) - walka na zasadach K1
Karta główna – telewizyjna:
Kat. 120 kg: Kamil Duran (115,8 kg) - Jakub Mazur (116,4 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA
Kat. 67 kg: Jan Rykaczewski (67,4 kg) - Kacper Pechcin (66,8 kg) - walka na zasadach K1
Kat. 73 kg: Jakub Chorąży (72,6 kg) - Paweł Bielicki ( 72,9 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA
Kat. 80 kg: Daniel Lisiewicz (86,8 kg) - Ernest Dorosz (80 kg) - walka na zasadach MMA
Kat. 77 kg: Anton Bardabush (76,2 kg) - Dawid Nowak (75,8 kg) - walka na zasadach K1
Kat. 73 kg: Patryk Pietrasik (72,8 kg) - Patryk Dubaczyński (74,6 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA
Kat. 77 kg: Wojciech Wocial (77,5 kg) - Mateusz Mitko (76,8 kg) - walka na zasadach MMA
Kat. 77 kg: Sanjar Yusupov (77,4 kg) - Michał Gniady (77,5 kg) - walka na zasadach MMA