W warszawskiej Arenie Ursynów odbędzie się 36. gala spod szyldu federacji Thunderstrike Fight League. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Michał Gniady oraz Sanjar Yusupov.

W karcie walk nie zabraknie też innych interesujących nazwisk. W klatce zobaczymy m.in. Wojciecha Wociala (pierwszego w historii mistrza TFL Young Blood w semi-pro MMA), który zadebiutuje w formule zawodowej, Patryka Pietrasika (będzie to jego piąty występ dla TFL) oraz Zofię Rybicką, byłą zawodniczkę FEN.

Gala TFL 36 w Warszawie - wyniki ważenia:

Przedwalki:

Kat. 67 kg: Dominik Tkaczyk (67,5 kg) - Wiktor Orynek (66,9 kg) - walka na zasadach bokserskich

Kat 72 kg: Jakub Lewandowski (71,4 kg) - Aleksander Danylczenko (71,8 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Kat. 93 kg: Marcin Pacek (92,5 kg) - Kamil Poniatowski (93,3 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Kat. 66 kg: Adrian Czachor (66,1 kg) - Karol Wojciechowski (65,1 kg) - walka na zasadach MMA

Karta wstępna - telewizyjna

Kat. 61 kg: Aleks Wietrzyński (61,1 kg) - Ksawery Mosing (61,4 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Kat. 61 kg: Kacper Małek (61,4 kg) - Adam Saghir (61,1 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Kat. 100 kg: Amadeusz Mućka (97,7 kg) - Mateusz Dzik (99,4 kg) - walka na zasadach K1

Karta główna – telewizyjna:

Kat. 120 kg: Kamil Duran (115,8 kg) - Jakub Mazur (116,4 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Kat. 67 kg: Jan Rykaczewski (67,4 kg) - Kacper Pechcin (66,8 kg) - walka na zasadach K1

Kat. 73 kg: Jakub Chorąży (72,6 kg) - Paweł Bielicki ( 72,9 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Kat. 80 kg: Daniel Lisiewicz (86,8 kg) - Ernest Dorosz (80 kg) - walka na zasadach MMA

Kat. 77 kg: Anton Bardabush (76,2 kg) - Dawid Nowak (75,8 kg) - walka na zasadach K1

Kat. 73 kg: Patryk Pietrasik (72,8 kg) - Patryk Dubaczyński (74,6 kg) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Kat. 77 kg: Wojciech Wocial (77,5 kg) - Mateusz Mitko (76,8 kg) - walka na zasadach MMA

Kat. 77 kg: Sanjar Yusupov (77,4 kg) - Michał Gniady (77,5 kg) - walka na zasadach MMA

JZ< Polsat Sport