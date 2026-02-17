Apoloniusz Tajner docenił Maciusiaka. "To był bardzo dobry ruch"

Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek zajęli drugie miejsce w poniedziałkowym konkursie duetów na ZIO 2026. Był to dla nas trzeci medal na tej imprezie, jeśli chodzi o skoki narciarskie. 26-latek nie zawiódł, choć mało kto spodziewał się, że poleci do Włoch.

- Oczywiście, to nie było łatwe (unieść poniedziałkowy konkurs - red.) - oznajmił były trener kadry skoczków, były prezes PZN oraz ekspert Polsatu Sport Apoloniusz Tajner.

I wyznał, co uważa o decyzji szkoleniowca, który ostatecznie postanowił dać szansę Wąskowi.

- Decyzję podjął trener Maciusiak trzy tygodnie przed igrzyskami. Była ona zaskakująca, pojawiła się nagle. Zawodnik został wycofany z Pucharu Świata i przez trzy tygodnie spokojnie trenował z Kacprem w Szczyrku - tłumaczył.

- To był bardzo dobry ruch Maciusiaka. Dał im odpocząć, zregenerować się - bez tych wszystkich podróży, zamieszania. Cisza, spokój i spokojny trening. To zazwyczaj daje efekty - podkreślił.

Tajner zaznaczył, że szkoleniowiec zaufał intuicji i nie pomylił się.

- Tu się liczy chytrość trenerska - przekazał. - Cały czas to powtarzam, że w trzy tygodnie nie da się nic zrobić. Młodzi trenerzy mają tendencję, żeby coś dorobić. Ale to jest już za krótki czas. Trzeba było o tym myśleć wcześniej, całe miesiące przygotowań - wyjaśnił.

Były trener kadry skoczków uważa, że Słoweńcy powinni mieć do siebie sporo pretensji.

- To było widać u Prevca, który był absolutnym dominatorem w Pucharze Świata. To była inna liga. Wydawało się, że igrzyska będą należeć do niego. Nagle przyjechał i na skoczni normalnej nogi "chodziło mu wolno". Był zmęczony - podsumował.