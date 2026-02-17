Awans mocno się oddalił! Zalewski i spółka pod ścianą w Lidze Mistrzów

Borussia Dortmund pokonała Atalantę Bergamo 2:0 w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów. Nicola Zalewski rozegrał 82 minuty, jednak nie zapisał na swoim koncie ani bramki, ani asysty. Rewanż odbędzie się 25 lutego.

fot: PAP
Mecz rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy. Już w trzeciej minucie Julian Ryerson posłał precyzyjne dośrodkowanie z prawej strony w pole karne. Tam najwyżej do piłki wyskoczył Serhou Guirassy i uderzeniem głową skierował ją do siatki.

 

Przez całą pierwszą połowę warunki gry dyktowała ekipa trenera Niko Kovaca, która stwarzała sobie znacznie więcej sytuacji podbramkowych. Ostatecznie Borussia dopięła swego w 42. minucie, tuż przed przerwą. Ponownie świetnie spisał się Guirassy, który tym razem wystąpił w roli asystenta. Po jego zagraniu piłkę do pustej bramki skierował Maximilian Beier.

 

Druga połowa rozpoczęła się jednak bardzo pasywnie. Zarówno zespół z Dortmundu, jak i drużyna z Bergamo miały spore problemy ze sforsowaniem defensywy przeciwnika. Piłkarze obu drużyn grali zachowawczo i nie sprawiali wrażenia, jakby zamierzali za wszelką cenę dążyć do kolejnych ataków. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla BVB.

 

Nicola Zalewski zszedł z boiska w 82. minucie, a w jego miejsce wszedł Lazar Samardzic.

 

Spotkanie rewanżowe obu zespołów odbędzie się 25 lutego o godzinie 18:45.

 

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2:0 (2:0)

Bramki: Serhou Guirassy 3, Maximilian Beier 42.

 

Borussia: Gregor Kobel - Luca Reggiani, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini - Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha (83. Marcel Sabitzer), Daniel Svensson - Maximilian Beier (70. Karim Adeyemi), Julian Brandt (70. Carney Chukwuemeka) - Serhou Guirassy (83. Fabio Silva).

 

Atalanta: Marco Carnesecchi - Odilon Kossounou, Berat Djimsiti (46. Isak Hien), Sead Kolasinac - Davide Zappacosta (72. Raoul Bellanova), Marten de Roon (63. Kamaldeen Sulemana), Ederson, Lorenzo Bernasconi - Mario Pasalic, Nicola Zalewski (82. Lazar Samardzic) - Gianluca Scamacca (46. Nikola Krstovic).

 

Żółte kartki: Luca Reggiani, Waldemar Anton - Odilon Kossounou, Berat Djimsiti, Gianluca Scamacca.

 

Sędziował: Serdar Gozubuyuk (Holandia).

