Siedem goli i czerwona kartka! Szalony mecz w Lidze Mistrzów

Piłkarze Galatasaray Stambuł są blisko awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. We wtorek w pierwszym meczu barażowym pokonali u siebie Juventus Turyn 5:2. W pokonanym zespole zabrakło kontuzjowanego Arkadiusza Milika.

Spotkanie w Stambule obfitowało w zwroty akcji. W 15. minucie prowadzenie gospodarzom dał Gabriel Sara, ale na przerwę to Juventus schodził wygrywając 2:1, dzięki dwóm bramkom Teuna Koopmeinersa.

 

Po godzinie gry znów prowadziło Galatasary, bo do siatki trafili Noa Lang i Davinson Sanchez.

 

W 67. minucie sytuacja Juventusu stało się jeszcze trudniejsza. Drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Juan Cabal.

 

Gospodarze przewagę zawodnika wykorzystali dwukrotnie. Najpierw z drugiego gola cieszył się Lang, a w 86. minucie wynik ustalił Sacha Boey.

 

Trzy pozostałe wtorkowe mecze rozpoczną się o godzinie 21.00: Benfica Lizbona - Real Madryt, AS Monaco - Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo. W wyjściowym składzie włoskiej ekipy jest Nicola Zalewski.

 

Na środę zaplanowano spotkania: Karabach Agdam - Newcastle United, Bodo/Glimt - Inter Mediolan, Club Brugge - Atletico Madryt i Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen.

 

W 1/8 finału czeka już osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

 

Rewanże odbędą się 24-25 lutego, natomiast 27 lutego losowanie par 1/8 finału. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.

 

Galatasaray - Juventus 5:2 (1:2)

Bramki: Sara 15, Lang 49, 75, Sanchez 60, Boey 86 - Koopmeiners 16, 32.

 

Galatasaray: Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci (77 Singo), Jakobs (83 Elmali) - Torreira, Sara - Yilmaz (77 Icardi), Akgun (70 Sane), Lang (83 Boey) - Osimhen.

 

Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Bremer (34 Gatti), Kelly, Cambiaso (46 Cabal) - Thuram (80 Miretti), Locatelli, Koopmeiners - Conceicao (70 Kostic), McKennie, Yildiz (81 Openda).

 

Żółte kartki: Bardakci - Cambiaso, Cabal.

 

Czerwona kartka: Cabal.

