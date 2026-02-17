Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/16 finału - 17.02
Trwają pierwsze spotkania 1/16 finału Ligi Mistrzów. Galatasaray zdążyło już rozbić na własnym stadionie Juventus. Aktualnie rywalizują za to piłkarze m.in. Realu Madryt czy obrońcy tytułu PSG. Oto wyniki.
Galatasaray pokonało Juventus
Galatasaray - Juventus 5:2 (1:2)
Gole: Gabriel Sara (15'), Lang (49', 75'), Sanchez (60') - Koopmeiners (16', 32')
Benfica - Real Madryt
Borussia Dortmund - Atalanta
AS Monaco - PSG
