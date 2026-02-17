Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/16 finału - 17.02

Hubert PawlikPiłka nożna

Trwają pierwsze spotkania 1/16 finału Ligi Mistrzów. Galatasaray zdążyło już rozbić na własnym stadionie Juventus. Aktualnie rywalizują za to piłkarze m.in. Realu Madryt czy obrońcy tytułu PSG. Oto wyniki.

Piłkarze Galatasaray w czerwono-żółtych strojach świętują bramkę na boisku, z kibicami na trybunach w tle.
fot. PAP
Galatasaray pokonało Juventus

Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/16 finału

 

Galatasaray - Juventus 5:2 (1:2)

 

Gole: Gabriel Sara (15'), Lang (49', 75'), Sanchez (60') - Koopmeiners (16', 32')

 

Benfica - Real Madryt

 

Borussia Dortmund - Atalanta

 

AS Monaco - PSG

Przejdź na Polsatsport.pl
AS MONACOBENFICALIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNAPSGREAL MADRYT
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Portugalia - Irlandia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 